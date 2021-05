Valentine Dumont et le relais belge 4x200m en finale de l’Euro avec un record national

Valentine Dumont a passé le relais à Kimberly Buys en ayant mis la Belgique aux commandes de la course. Photo News

Le relais féminin belge du 4x200m nage libre s’est qualifié ce vendredi matin pour la finale des championnats d’Europe de Budapest. C’est la Namuroise Valentine Dumont qui a (brillamment) nagé les 200 premiers mètres du relais noir-jaune-rouge.

À peine une heure après avoir disputé les séries du 100m nage libre(où elle n’a pas décroché sa place pour les demi-finales), Valentine Dumont était déjà de retour dans le grand bassin de la Duna Arena, cette fois avec ses coéquipières du relais 4x200m freestyle. L’équipe belge était alignée dans la deuxième des deux séries qualificatives en fin de matinée.

Valentine Dumont, première relayeuse belge, a rapidement pris les choses en main. Deuxième jusqu’aux 100 premiers mètres, elle s’est ensuite emparée du leadership de la course dès le troisième virage (150m) avant de progressivement creuser l’écart sur le reste des concurrentes. La nageuse namuroise a bouclé son 200m en 1:58.90, passant le relais à Kimberly Buys avec une confortable avance, que la Belgique n’a pas perdue du reste de la course. Après le relais de Buys (2:01.78), c’est Lana Ravelingien (2:00.84) puis Lotte Goris (2:00.21) qui ont ensuite fait en sorte de conserver la première place du team. La Belgique s’impose finalement en 8:01.73, devant la Pologne et la France. Soit avec un tout nouveau record national à la clé (le précédent, datant de 2016, étant de 8:02.68).

Grâce à cette première place et au 5e temps des séries, le relais féminin belge se qualifie pour la finale européenne de ce soir. Les 10 nations qualifiées sont, dans l’ordre, l’Italie, Israël, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la France, ainsi que les deux équipes repêchées au temps, la Slovénie et l’Autriche.