VIDÉO | Noa Lang, la star de Bruges, entonne un chant anti-juif lors de la fête du titre

Hier soir, Bruges est devenu champion de Belgique pour la 17e fois de son histoire. La fête a été quelque peu gâchée par Noa Lang...

Grâce à son partage au Parc Astrid, le FC Bruges a remporté son 17e titre. Les supporters brugeois et les joueurs ont fêté ça au retour des Blauw en Zwart dans la Venise du Nord.

Vers 3 heures du matin, les hommes de Philippe Clement ont profité du moment pour prendre un bain de foule avec leurs fans.

Si la fête - qui ne respectait pas (entre autres) les mesures en vigueur de distanciation - a duré jusque tard dans la nuit, celle-ci a été gâchée par Noa Lang.

La star du Club, nommé pour le titre de Footballeur pro de l’année, a entonné un chant antisémite avec ses supporters.

Les supporters d’Anderlecht sont d’ailleurs souvent nommés «Juifs» par leurs rivaux brugeois. Une appellation qui vaut aussi pour les supporters de l’Ajax Amsterdam, l’ancienne équipe de... Noa Lang.

Un supporter de Bruges qui m’envoie fièrement ça. Noa Lang qui chante « nog liever dood dan sporting jood » (= je préfère être mort que supporter les juifs du Sporting). Avec ce qu’il se passe actuellement, je trouve ça scandaleux ! #fcb @ClubBrugge pic.twitter.com/dTQOjfD6nU — Loic Billiauw (@LoicBilliauw10) May 21, 2021

Pas une première avec Bruges

Ce n’est pas la première fois que Bruges est critiqué pour des chants antisémites. En avril 2019, les supporters brugeois avaient entonné «Qui ne saute pas est juif». En août 2018, les Brugeois avaient également scandé «Mes parents ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent mieux».

Sur les réseaux sociaux, Georges-Louis Bouchez, président du MR et président des Francs Borains, a notamment réagi et attend une réaction du Club Bruges et de l’Union belge de football. «Associer ‘l’ennemi juré’ aux juifs. Ivre ou pas. Je n’accepterai jamais cela, aussi en tant que président des Francs Borains. J’attends des explications et des excuses de Noa Lang et une sanction à la hauteur du @ClubBrugge et de la @RoyalBelgianFA», a-t-il écrit sur Twitter.

Associer «l'ennemi juré» aux juifs. Ivre ou pas. Je n'accepterai jamais cela, aussi en tant que président des @FrancsBorains

J'attends des explications et des excuses de Noa Lang et une sanction à la hauteur du @ClubBrugge et de la @RoyalBelgianFA#stopantisemitism #fairplay https://t.co/pyu2nfJN0t — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 21, 2021

Une réaction du club champion en titre et une réaction de la Pro League sont attendues.