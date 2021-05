Bébé sauvé en mer à Ceuta: «Je ne savais même pas s’il était vivant ou mort», explique le garde civil

L’image de ce nouveau-né sauvé de la noyade par un agent de la garde civile espagnole a fait le tour du monde, suscitant l’effroi. Le sauveteur raconte.

Juan Franscico Valle, garde civil espagnol, se serait sans doute bien passé de cette soudaine notoriété. Surtout suite à un événement si dramatique, alors que plus de 8.000 migrants ont débarqué depuis lundi dans l’enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc voisin.

La photo de son sauvetage d’un bébé s’affiche à la Une des journaux. Aux médias espagnols, il explique ceci: «Il était sur le dos de sa mère, trempé, tout pâle. Je ne savais même pas s’il était vivant ou mort. La seule chose que je me disais c’est “avance, avance, sois fort“, pour rejoindre le rivage le plus vite possible».

"Il était sur le dos de sa mère, trempé, tout pâle. Je ne savais même pas s'il était vivant ou mort."

Une photo terrible : celle d'un bébé marocain, sauvé de la noyade à Ceuta, par un garde civil espagnol ??#Quotidien pic.twitter.com/9VPVzqKPbh — Quotidien (@Qofficiel) May 20, 2021

Lui aussi est bouleversé par le drame qui se joue entre la frontière marocaine et espagnole, où des migrants tentent de rejoindre le continent européen par la mer.

«Notre travail habituel consiste à récupérer des corps dans les eaux, que ce soit dans la mer, un marais ou une rivière... Mais cette fois, il a fallu sauver des êtres vivants, de tous âges, dans toutes les conditions, et faire le tri entre tellement de gens dans l’eau, entre ceux qui avaient le plus besoin de notre aide. Nous avons pris le bébé, il était gelé, froid, il ne faisait pas de geste», confie-t-il au journal El Pais.

Juan Franscico Valle était militaire et a travaillé comme plongeur de sauvetage dans la Marine. Il a rejoint la garde civile il y a 12 ans. L’homme de 41 ans assure qu’ils sont formés pour faire face à «presque toutes les situations en mer», mais jamais auparavant ils n’avaient été confrontés à «une marée humaine» comme celle-ci, avec «des centaines de personnes désespérées».

Tensions entre le Maroc et l’Espagne

Depuis lundi, une marée humaine de plus de 8.000 candidats à l’exil, en très grande majorité des Marocains, a rejoint sans entrave le petit port espagnol à la faveur d’un relâchement des contrôles frontaliers de la part du Maroc.

Parmi eux, un nombre impressionnant de jeunes partis seuls ou d’enfants en bas âge, emmenés par leur famille.

Cette vague migratoire inédite a pour toile de fond la crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, qui ne décolère pas depuis l’arrivée le mois dernier en Espagne, pour y être soigné, du chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré du Maroc.

Plusieurs ONG espagnoles et marocaines ont dénoncé le fait que ces mineurs se retrouvent victimes de la brouille entre les deux pays et s’inquiètent de les voir expulsés vers le Maroc. Sur les plus de 8.000 migrants, 5.600 ont déjà été expulsés vers le Maroc, selon des chiffres donnés mercredi par les autorités espagnoles.