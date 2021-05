Sauvée par son chien, le tribunal convoque un mort… ces histoires judiciaires étonnantes

Le tribunal découvre que le prévenu convoqué est décédé depuis 2 ans; Étranglée par son compagnon, elle est sauvée par le chien… ces histoires judiciaires surprenantes survenues cette semaine en Wallonie.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de juger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux mais aussi des tranches de vie.

1. Sauvée de l’étranglement par son chien

À trois reprises, cette Namuroise a failli perdre la vie, étranglée par son compagnon. On ne sait trop si Falco, le chien de ce couple, a joué les sauveteurs ou si son seul comportement a permis de faire diversion et permettre ainsi la fuite de Juliette (prénom d’emprunt), cette nuit du 1er novembre 2019.

2. Une clé dans l’épaule et il démarre

Andrea et Vanessa, «c’est l’eau et le feu», comme le décrit Me Hesbois, l’avocat du premier. Ou plutôt, le feu et le feu si l’on suit la version de la défense.

Ces deux-là ont formé un couple en 2015. Dès le départ, la jeune femme assure qu’Andrea «avait un comportement bizarre». On évoque alors une scène interpellante. Vanessa a ainsi expliqué qu’alors qu’ils roulaient sur l’autoroute à 200 km/h, Andrea aurait fermé les yeux, jouant ainsi les trompe-la-mort.

Les choses vont cependant sérieusement déraper une nuit de Fêtes de Wallonie.

4. Convoqué au tribunal… deux ans après sa mort!

Scène quelque peu surréaliste, lors d’une audience, à l’appel de la douzaine de prévenus convoqués dans le cadre d’un dossier relatif à un trafic de stupéfiants. Un des prévenus serait en fait décédé depuis 2 ans.

5. Nuit de noces agitée au château

Les faits s’inscrivent dans le cadre prestigieux du château de Vierset, à Modave. Il est environ 4 h du matin. Une fête de mariage touche à sa fin. Le frère de la mariée et deux connaissances se retrouvent dans la cour pour fumer une cigarette.

Néanmoins, ce n’est pas une cigarette mais un bruit de pétard qui a mis le feu aux poudres. Excédé, le propriétaire des lieux est descendu de sa chambre pour demander que les bruits cessent. Résultat: il se retrouve au sol, le visage fracturé.

6. Parquet et parties civiles choqués qu’on s’en prenne à la victime, décédée

Ce jour-là à l’audience, ministère public et parties civiles ont été choqués d’un système de défense qui tend à rejeter la responsabilité sur la victime décédée, un boulanger d’Arlon.

