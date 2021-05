Interview de Lady Di en 1995: William et Harry critiquent la BBC

Interview explosive de Lady Di: un rapport indépendant a dénoncé les méthodes «trompeuses» employées par le journaliste Martin Bashir. Les princes William et Harry ont réagi.

Plus de 25 ans après une interview de Lady Di explosive pour la monarchie britannique, un rapport indépendant a dénoncé jeudi les méthodes «trompeuses» employées par le journaliste Martin Bashir pour l’obtenir, conduisant la BBC à présenter des excuses.

Le prince William, fils aîné de Diana et Charles, a réagi en faisant savoir qu’il croyait profondément que cette interview de l’émission Panorama n’avait «plus aucune légitimité et ne devrait plus jamais être rediffusée».

«C’est infiniment triste de savoir à quel point les manquements de la BBC auront alimenté les peurs, la paranoïa et la solitude des dernières années que j’ai passées avec elle», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Son cadet le prince Harry a également condamné les «pratiques» de la BBC. «L’effet d’entraînement de cette culture d’exploitation et des pratiques contraires à toute éthique aura fini par lui ôter la vie», a-t-il expliqué dans son communiqué.

Diffusé dans l’émission Panorama en 1995 devant 23 millions de personnes, l’entretien avait propulsé la carrière de Martin Bashir, aujourd’hui âgé de 58 ans, et avait fait l’effet d’une bombe.

La princesse, décédée en 1997 dans un accident de voiture à Paris, poursuivie par des paparazzis, avait notamment affirmé qu’il y avait «trois personnes» dans son mariage - en référence à la relation que Charles entretenait avec Camilla Parker Bowles - et reconnaissait entretenir elle-même une liaison.

Elle avait aussi confié souffrir de boulimie. Mais l’intervieweur a été accusé d’avoir falsifié des documents pour obtenir cet entretien.

Dans son rapport, l’ancien juge de la Cour suprême John Dyson confirme cette version et étrille la BBC pour sa gestion d’une affaire qu’elle traîne comme un boulet depuis des années. Dans un communiqué, le directeur général de la BBC, Tim Davie, a dit «accepter les conclusions» de cette enquête.

Le frère de Diana, Charles Spencer, avait affirmé que Martin Bashir lui avait montré des relevés de compte - qui se sont révélés faux - prouvant que les services de sécurité payaient deux personnes à la Cour pour espionner sa soeur. C’est ce qui l’avait poussé, selon lui, à présenter le journaliste à Lady Di.