Jugé au Maroc pour avoir tué un bébé à Namur… il y a 15 ans

Il y a quinze ans, Théa (2 ans) décédait sous les coups portés par le nouveau compagnon de sa maman, dans un appartement de Namur. De longues années de procédures ont abouti à une condamnation à 15 ans de prison en Belgique, peine confirmée par la cour d’appel de Liège. S’ensuivit une cavale du meurtrier, jusqu’à son arrestation au Maroc, il y a deux ans. Un nouveau procès s’ouvre ce mardi dans son pays d’origine. La famille de la petite victime déplore l’absence d’aveu qui pourrait éclairer les dessous du drame.

Ce lundi-là, Théa Gramtine, un bébé aux cheveux blonds et aux yeux clairs, aurait dû souffler les bougies de son second anniversaire. «Un petit rayon de soleil, une petite fille souriante qui a toujours été si facile», comme l’explique encore avec émotion sa maman, Jennifer Devos. Un bébé qui a d’abord connu la séparation de ses parents, avant de subir les coups en l’absence de sa mère, à au moins deux reprises, en deux mois et demi, du nouveau compagnon de celle-ci, Mounir Kiouh, dans l’appartement familial de Namur. Des coups fatals à la petite Théa, qui décédera le 10 novembre 2005 en milieu hospitalier.

Aujourd’hui, Claude (66 ans) et Mathilde (66 ans) Gramtine-Bouchat, les grands-parents paternels de Théa, et sa tante Karine (35 ans) ne décolèrent pas. Cette famille de Sclayn, soutenue par la maman de la jeune victime, aura remué ciel et terre pour que le bourreau de leur petit rayon de soleil soit condamné.

Dans l’habitation familiale, les sourires ont fait place aux sanglots et aux larmes. L’atmosphère reste pesante quand on évoque le combat qu’ils ont mené pour aboutir à l’arrestation du meurtrier présumé, dont le procès s’ouvre ce mardi devant une chambre criminelle du tribunal de Tétouan (Maroc). Mounir Kiouh doit y répondre d’assassinat d’un enfant mineur d’âge. Quinze ans après le décès de la fillette et au terme d’une interminable procédure.

Il a été arrêté au Maroc. Doc. Pourtant, juste après les faits, le Bruxellois avait été placé sous mandat d’arrêt. Libéré après 18 mois de détention préventive dans l’attente de son procès, il avait comparu libre, en juin 2011, devant le tribunal correctionnel de Namur. La cour l’y avait condamné à 15 années fermes d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Mais Mounir Kiouh avait interjeté appel. Absent à l’audience, il écopait de la même peine en seconde instance, le 22 décembre 2011. Cinq jours plus tard, le condamné s’était envolé vers le Maroc.

Si on ne l’avait pas fait arrêter, il aurait pu revenir cette année en Belgique pour cause de prescription.

Clamant être «abandonnée par la justice belge en laquelle nous n’avons plus confiance», la famille de la petite Théa trouvera une ouverture dans le code judiciaire marocain.

Si le Maroc n’extrade pas ses ressortissants, Mounir Kiouh ignorait manifestement que tout Marocain ayant commis un crime à l’étranger et se trouvant sur le territoire du royaume peut y être poursuivi, à condition que le jugement ne soit pas définitif. En l’espèce, n’ayant pas comparu en seconde instance, le jugement belge n’est donc pas considéré comme étant définitif...

Accompagnée de la maman de la petite victime, l’ex-belle-famille s’est donc rendue à Tétouan, au Maroc, il y a deux ans, pour déposer plainte, permettant à la justice marocaine d’interpeller et d’incarcérer Mounir Kiouh après l’avoir inculpé d’assassinat d’un enfant mineur d’âge. «Si on ne l’avait pas fait arrêter, il aurait pu revenir cette année en Belgique pour cause de prescription.»

Pas d’avions en raison de la crise sanitaire

À 40 ans, Mounir Kiouh doit donc comparaître ce mardi devant le tribunal de Tétouan, au Maroc, où le dossier judiciaire belge a été transmis… par la famille de la victime.

«On a dû débourser de l’argent pour obtenir une copie des pièces, avant de déposer nous-mêmes ce dossier de 20 kilos, comportant 3.000 pages, aux autorités judiciaires marocaines.» Mais la famille de la petite victime ne pourra assister à l’audience, faute de disponibilité d’avions en raison de la crise sanitaire. «On regrette de ne pouvoir y aller, mais on souhaiterait que justice soit enfin rendue, que le procès ne soit pas reporté de plusieurs mois. On aimerait aussi qu’il admette ce qu’il a fait, même si l’on pense qu’il ne reconnaîtra jamais avoir tué notre petite Théa. Il n’a aucune empathie. Même quand on lui montrait des photos d’autopsie, il les tournait comme s’il lisait le journal…»

Dans la maison familiale des grands-parents de la petite Théa, l’émotion est grande. Mais seules les photos et les maigres souvenirs rappellent la présence de cette enfance brisée…