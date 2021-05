INFOGRAPHIE | Champion pour la 17e fois, Bruges reste encore loin d’Anderlecht

Les Blauw en Zwart ont été sacrés champions ce jeudi. Avec 17 titres nationaux, le Club de Bruges reste le deuxième club le plus récompensé de notre championnat.

Ils ont eu chaud, mais ils l’ont fait! Archi-dominateurs durant une grande partie de la saison, les Brugeois se sont fait peur à l’entame des play-offs. Sous la pression de Genk, les hommes de Philippe Clement ont réussi à resserrer les boulons pour finalement conserver leur couronne.

Bruges décroche ainsi le 17e sacre de son histoire, et le quatrième en six saisons. C’est toutefois le Sporting d’Anderlecht qui reste le club le plus titré de Belgique avec 34 titres acquis entre 1947 et 2017.

L’Union Saint-Gilloise, qui s’apprête à rejoindre à nouveau l’élite après 48 ans d’absence, est toujours troisième de ce classement des clubs les plus titrés de Belgique avec 11 sacres, juste devant le Standard (10 titres).

Du côté de Genk et de l’Antwerp, qui participaient également à ces Champions play-offs, le compteur reste bloqué à quatre titres.