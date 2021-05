Militaire vs policiers : rébellion?

Dernière étape avant le jugement dans l’affaire opposant un militaire à quatre policiers hutois.

Après l’audition de quatre témoins et le visionnage de plusieurs vidéos, les avocats ont enfin énoncé leurs plaidoiries dans le cadre de l’affaire opposant un militaire de 22 ans à quatre policiers hutois (lire notre édition du 7 mai). Pour rappel, le premier estime avoir été victime d’une arrestation violente et abusive le 28 août 2020, sur la Grand-Place de Huy, alors qu’il avait retiré son masque pour fumer. Les seconds, eux, considèrent avoir été confrontés à un cas de rébellion et d’outrage.

C’est l’avocate du militaire, M Collignon, qui a ouvert le bal: selon elle, tout l’enjeu du litige est de savoir si, oui ou non, son client s’est à un moment mis en position d’attaque face au policier qui l’a gazé. «Non, cette scène n’a jamais eu lieu, mon client n’a jamais pris cette position, tous les témoins le disent, avance-t-elle. L’intervention du policier, qui fait un usage intempestif de son spray, est celle qui déclenche tout. Et elle n’est pas justifiée. Ce qui veut dire que tout ce qui suit n’est pas justifié.»

L’avocate, qui dénonce par ailleurs des conditions de détention «interpellantes» – son client a passé une nuit en cellule – demande l’acquittement. «Et si on l’acquitte pour la rébellion, le corollaire est qu’il y a des coups et blessures», ajoute cette dernière.

Témoignages: «Zéro crédibilité»

Comme on pouvait s’y attendre, dans l’autre camp, Me Wilmotte a pour sa part vivement critiqué l’objectivité des témoins d’il y a 15 jours (des proches du militaire de 22 ans), qui accréditent tous la thèse d’une intervention abusive. «Nous n’avons entendu aucune version identique ni concordante, a-t-il plaidé. De plus, tout ce qui peut être problématique (NDLR: pour la défense du militaire) est oublié, n’existe pas. C’est la preuve que ces témoignages ont zéro crédibilité.»

L’avocat pointe aussi des divergences dans les trois versions de l’histoire racontée par le prévenu lui-même (en cellule, en portant plainte, puis devant le tribunal). En revanche, avance-t-il, «les déclarations des policiers sont concordantes, et ils n’éludent aucun détail». Pour Me Wilmotte, il y a bien eu rébellion et outrage à agent, tandis que ses clients ont appliqué à la lettre les procédures et techniques d’arrestation. Comme sa collègue, il plaide l’acquittement pour ses clients.

Policier immature? Si les plaidoiries des deux avocats étaient relativement prévisibles, on ne savait pas quelle position prendrait le parquet lors de son réquisitoire. «Pour moi c’est une histoire d’orgueil, de coqs, de gens qui ne s’apprécient pas», a finalement résumé la procureure du Roi, en référence au conflit préexistant entre le militaire et le policier qui l’a gazé. Et elle n’est pas tendre avec ce dernier. «Quelqu’un de mûr et de mature aurait désamorcé la situation.» Elle ne s’oppose toutefois pas à une suspension du prononcé pour l’agent. Quant aux trois autres policiers, venus en renfort, c’est l’acquittement qui est requis. Pareil pour le militaire de 22 ans, contre qui le parquet ne retient ni l’outrage, ni la rébellion.

Jugement le 17 juin.