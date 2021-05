Vresse-sur-Semois: incendie dans une scierie

Trois séchoirs et un hangar ont été touchés. ÉdA

Un incendie s’est déclaré durant la nuit de mercredi à jeudi dans une scierie, à Vresse-sur-Semois.

Un incendie s’est déclaré durant la nuit de mercredi à jeudi à la scierie Leplang Frères, située à la rue de la Ringe, à Alle-sur-Semois (Vresse-sur-Semois). Les pompiers ont reçu l’appel aux alentours de minuit. Trois séchoirs qui se trouvaient à l’extrémité d’un hangar ont été touchés ainsi qu’une partie du hangar en question. Heureusement, il n’y avait quasi pas de bois dans les séchoirs au moment de l’incendie et les dégâts sont donc relativement limités.

Un important dispositif de pompiers a été dépêché sur place: une citerne du poste de Vresse-sur-Semois, une pompe et un élévateur du poste de Gedinne, une pompe de Bouillon et une citerne de Paliseul. Une vingtaine de pompiers ont travaillé durant trois heures, sous les ordres de l’officier de Beauraing, pour venir à bout du sinistre et protéger les autres bâtiments de la scierie.