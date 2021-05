La baleine grise observée en France refait surface en piteux état à Majorque

Une jeune baleine grise qui s’est égarée en mer Méditerranée a été vue récemment à proximité de l’île espagnole de Majorque après avoir été observée quelques semaines plus tôt dans les eaux françaises. Le baleineau, surnommé Wally et âgé de deux ans, est très amaigri et les experts estiment qu’il sera difficile de le sauver.

Les baleines grises vivent généralement dans l’océan Pacifique, entre la Basse-Californie l’hiver et l’Alaska l’été. Les experts pensent que le cétacé a perdu son chemin alors qu’il était en mer de Beaufort au nord de l’Alaska, avant de finalement se retrouver dans l’océan Atlantique, puis coincé en Méditerranée. Il avait déjà été observé au Maroc début mars et en Italie en avril.

Récemment, il a été aperçu dans la baie de Santa Ponsa, rapportent des médias majorquins. C’est la première fois qu’un tel spécimen y est observé en 10 ans. Les riverains ont averti les services de secours qui s’inquiètent du sort de l’animal.

Selon un membre de l’association de recherche marine Tursiops, la baleine est très amaigrie. Il se demande si elle n’est pas en phase terminale. Le baleineau continuera à s’affamer s’il reste en Méditerranée, car les crustacés et mollusques dont il se nourrit habituellement ne sont pas présents à cet endroit.