VIDÉO | Bruges partage a Anderlecht et s’offre un 17e titre de champion de Belgique

Bruges a été tenu en échec sur la pelouse d’Anderlecht (3-3). Un partage qui permet aux Brugeois de décrocher le titre de champion de Belgique.

Bruges n’avait besoin que d’un seul point pour décrocher un nouveau titre de champion de Belgique. Sur la pelouse du Lotto Park, les hommes de Philippe Clement ont éclaboussé la rencontre de leur talent. Sans Bart Dost, ménagé par le staff brugeois, les Blauw en Zwarte ont pu compter sur un Vanaken, De Ketelaere et Lang des grands soirs.

Vanaken revanchard, Nmecha encore buteur

Même si les Bruxellois ont d’abord été les premiers à mettre le nez à la fenêtre via Nmecha (7e), c’est Bruges, sur sa réelle première occasion, qui a ouvert le score. À la 13e, De Ketelaere, sur la gauche, a adressé un centre millimétré pour Vanaken, qui a dévié le cuir… de la poitrine (0-1). Après deux matchs sur le banc, le Diable Rouge s’est offert son dixième but de la saison. Un but qui n’a pas eu le don de réveiller les ardeurs des Bruxellois. Peu inspiré offensivement et friable défensivement, Anderlecht n’aura pas été en verve durant les 44 premières minutes. Tout profit pour des Brugeois qui s’en sont donnés à cœur joie. À la 23e, Vanaken est d’ailleurs à deux doigts de doubler la mise mais Cullen s’est parfaitement jeté sur le ballon. Bruges a poussé et, à la 33e, Verbruggen a joué le grand jeu pour sortir une superbe frappe de Vanaken. Alors que les Brugeois pensaient revenir aux vestiaires avec un avantage mérité, les Flandriens ont déchanté dans les dernières secondes de la première période. Complètement contre le cours du jeu, Anderlecht a obtenu un penalty à la suite d’une faute de main de Mata. Le meilleur buteur anderlechtois, Nmecha, a pris ses responsabilités en égalisant d’une somptueuse Panenka (1-1).

🖐 | Le @rscanderlecht a reçu un penalty après cette faute de main de Clinton Mata. Votre avis là-dessus ? 🤔 #ANDCLU pic.twitter.com/mAK8brjwnt — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 20, 2021

Photo News

Au retour des vestiaires, Bruges aurait pu, à la 46e, prendre l’avantage. À la suite d’une erreur de Verbruggen, Lang est bien placé mais le Néerlandais croise trop sa frappe. Un énième avertissement pour Anderlecht, qui n’aura pas eu le don de se réveiller les hommes de Vincent Kompany. Les Brugeois vont d’ailleurs appuyer sur l’accélérateur. À la 54e, De Ketelaere, sur un nuage, a distillé un caviar sur la tête de Vanaken pour un remake du premier but du match (1-2). Trois minutes plus tard, Lang, après un une-deux avec Vormer, trompe Verbruggen d’une frappe dont seul le Néerlandais a le secret (1-3). Le titre ne pouvait plus échapper aux Blauw en Zwarte.

BELGA

Anderlecht allait-il baisser les bras? À l’instar de la première période, Nmecha, idéalement lancé en profondeur par Miazga, réduira la marque d’une belle frappe croisée à la 64e (2-3). La fin de partie est à l’avantage des Bruxellois. Dauda, monté en seceonde partie, est proche d’égaliser à la 80e. Moins de trois minutes plus tard, Murillo a égalisé mais son but a été invalidé, à juste de titre, pour une position de hors-jeu. Anderlecht aura tout tenté sera récompensé dans les dernières secondes grâce à Bruun Larsen. Avec ce partage, le FC Bruges peut sabrer le champagne et s’offre un nouveau titre de champion de Belgique. Logique et mérité.