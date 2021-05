Nouveau à Huy: Nipponzilla, un magasin de mangas

À chaque âge son Manga

Pour celui qui n’a jamais lu un manga de sa vie, pas facile de savoir vers quelle lecture se tourner. Le patron de Nipponzilla nous facilite la tâche en nous livrant sa sélection de mangas préférés.

«Tokyo Revengers», son coup de cœur

Kevin Rosso a un faible pour Tokyo Revengers: «À sa sortie, la série n’a pas eu beaucoup de succès. Mais depuis qu’elle a été adaptée en anime, elle est beaucoup plus lue.»

L’histoire est celle d’un homme approchant la trentaine qui se rend compte que la fille dont il était amoureux étant jeune a été tuée par des membres de son gang. Il décide de remonter dans le temps pour prendre la tête du gang et ainsi la sauver.

«Kemono Incidents» , pour les enfants

«“Kemono Incidents” est un très bon manga pour les plus jeunes.» Un groupe d’enfants mi-humains, mi-créatures fantastiques, mène des enquêtes et vit des aventures ensemble. «C’est mignon, sympa, il y a beaucoup d’humour. Et en plus, le message véhiculé est très chouette.»

«Mashle», pour les jeunes adultes

«“Mashle” est inspiré d’Harry Potter. Beaucoup de jeunes adultes ont grandi avec cet univers, c’est donc l’idéal!» Tout comme dans la saga de JK Rowling, le personnage principal arrive dans une école de magie. «Sauf que lui n’a aucun pouvoir magique! Et comme son truc, c’est plutôt la musculation, il se défend avec ses poings!»

«My Home Hero», pour les adultes... et les seniors

«“My Home Hero” est vraiment bien! D’ailleurs, la grand-mère d’un de mes clients le lit!»

Ici, le personnage principal tue un yakuza qui s’intéresse à sa fille. S’ensuit un jeu du chat et de la souris avec les autres membres du gang, qui veulent avoir sa peau.