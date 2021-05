Tour d’Andalousie: premier succès chez Movistar pour Miguel Angel Lopez, qui prend les commandes du général

Le Colombien Miguel Angel Lopez a remporté la 3e étape du Tour d’Andalousie (2.Pro), disputée sur 176,9 kilomètres entre Beas de Segura et Villarrodrigo.

Après quatre difficultés répertoriées, dont deux cols de première catégorie, l’arrivée sera jugée au sommet d’une bosse de 4 km (5,7%), ‘Superman’ a devancé de deux secondes le Néerlandais Antwan Tolhoek (Jubo-Visma) et de 0:06 le Canadien Jmaes Piccoli (Israel Start Up Nation).

Miguel Angel Lopez, 27 ans, s’est extirpé d’un groupe de six coureurs pour décrocher sa 18e victoire en carrière, la première pour Movistar après avoir rejoint la formation espagnole après six ans dans les rangs d’Astana.

Grâce à un bon travail collectif de son équipe et parfaitement lancé par Hector Carretero, Lopez a fait coup double dans l’étape reine du rendez-vous espagnol. En effet, il est en tête du général avec 20 secondes d’avance sur Tolhoek. Vainqueur mercredi, le Britannique Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) n’a pas pu accompagner les meilleurs et a dû céder son maillot de leader.

Vendredi, la 4e et avant-dernière étape devrait sourire aux hommes les plus rapides du peloton. En effet, seule une côte de 3e catégorie, placée en début d’étape, est répertoriée sur les 182,9 kilomètres entre Baza et Cullar Vega.

L’épreuve, déplacée de février en raison du coronavirus, s’achèvera samedi au terme de la 5e étape à Pulpi. On connaîtra alors le successeur du Danois Jakob Fuglsang, lauréat tant en 2019 qu’en 2020, et absent cette année.