Le procès Bygmalion s’est ouvert, sans Nicolas Sarkozy

Le procès Bygmalion s’est ouvert jeudi devant le tribunal judiciaire de Paris, en l’absence remarquée de Nicolas Sarkozy, jugé pour les dépenses excessives de sa deuxième campagne présidentielle en 2012.

Le procès, prévu sur un mois, aurait dû débuter mi-mars mais il avait été reporté en raison de l’hospitalisation de l’avocat de Jérôme Lavrilleux, protagoniste central du dossier qui avait causé des déflagrations en cascade dans la droite française.

Nicolas Sarkozy, qui n’était pas venu en mars non plus, est représenté par son avocat historique, Thierry Herzog. Ses 13 autres coprévenus étaient eux présents dans la salle. L’audience devrait débuter avec des demandes de procédure.

En mars, M. Sarkozy était devenu le premier ex-président de la Ve République française à être condamné à de la prison ferme: il s’était vu infliger trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis, pour corruption et trafic d’influence.

L’ancien président a fait savoir qu’il ne «se dérobera pas» lors de ce deuxième procès, mais qu’il n’assistera qu’aux audiences le concernant. Son interrogatoire est prévu la semaine du 14 juin.

Jusqu’à un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende

Il encourt dans le dossier dit «Bygmalion», du nom de l’agence de communication liée à l’UMP (ex Les Républicains), un an d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende. Vu la peine encourue, sa présence à l’audience n’est pas obligatoire et il peut se contenter d’être représenté par un avocat.

Contrairement à ses 13 coprévenus - anciens cadres de Bygmalion et du parti de droite UMP, experts-comptables - renvoyés notamment pour escroquerie ou complicité, M. Sarkozy n’est pas mis en cause pour le système de fausses factures imaginé pour masquer les dépenses excessives de sa campagne, qu’avait révélé Jérôme Lavrilleux dans une surprenante confession télévisée en 2014.

Mais, selon l’accusation, Nicolas Sarkozy a laissé filer les dépenses malgré plusieurs alertes claires sur les risques de dépassement de plafond, et il a «incontestablement» bénéficié de la fraude qui lui a permis de disposer de «moyens bien supérieurs» à ce qu’autorisait la loi: au moins 42,8 millions d’euros au total, soit près du double du plafond légal à l’époque (22,5 millions d’euros).

Le procès doit durer jusqu’au 22 juin.