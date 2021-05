Masque et interdiction de manger: «chute de 80% du chiffre» dans les horecas des gares

Le SNI et Horeca Bruxelles demandent à la SNCB de faire un «geste conséquent» pour les commerces et établissements horeca dans les gares. Ceux-ci se disent «à l’agonie».

Le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI) et Horeca Bruxelles demandent, mercredi dans un communiqué commun, à la SNCB de faire un «geste conséquent» pour les commerces et établissements horeca dans les gares.

«En raison de la très forte baisse de fréquentation, de l’obligation du port du masque et de l’interdiction de manger dans les gares, les indépendants ont connu une chute de l’ordre de 80% de leur chiffre d’affaires», clament les organisations. Pour les deux organisations qui ont pris contact et déjà rencontré Georges Gilkinet, le ministre de tutelle, les simples reports de paiement et la remise de 20% sur les loyers offerts jusqu’ici par la SNCB ne suffisent pas. «Une nouvelle réunion avec des représentants de la SNCB est prévue. Elle se dit prête à nous rencontrer pour discuter. C’est une bonne chose mais nous restons prudents», estiment-elles.

«Les commerces et exploitants horeca à qui à la SNCB accorde des concessions à l’intérieur des différentes gares de note pays sont à l’agonie. Aujourd’hui, la société publique doit faire un geste conséquent à leur égard», martèlent le SNI et la fédération Horeca Bruxelles.

Pour le SNI et Horeca Bruxelles, les gestes symboliques faits jusqu’ici par la SNCB ne suffisent pas. «Des reports ou des étalements de paiements ont été, dans un premier temps, offerts. Cependant, l’intégralité des sommes restaient dues. Ensuite, la SNCB a accordé une remise de 20% sur les loyers. C’est totalement insuffisant au regard des pertes subies par les indépendants», expliquent le SNI et Horeca Bruxelles.