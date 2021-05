Vaccination: la Flandre en ligne avec ses prévisions

Le taux de vaccination chez les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de comorbidités devrait atteindre les 95%, a encore estimé Wouter Beke. BELGA

En Flandre, la campagne de vaccination se poursuit selon le rythme prévu, a affirmé jeudi matin le ministre régional de la Santé, Wouter Beke, dans l’émission De Ochtend (VRT).

Toutes les personnes de plus de 65 ans et celles souffrant de comorbidités devraient ainsi avoir reçu une première injection dans le courant de la semaine prochaine. À l’heure actuelle, 600.000 des 850.000 patients présentant une ou plusieurs comorbidités sont partiellement vaccinés. Dans les jours à venir, 125.000 vaccinations supplémentaires sont planifiées, et 115.000 la semaine prochaine, a précisé le ministre.

Au final, le taux de vaccination dans cette catégorie devrait atteindre les 95%, a encore estimé Wouter Beke.

Interrogé dans Le Soir, Lambert Stamatakis, le nouveau «Monsieur covid» wallon, a quant à lui assuré que tous les Wallons de plus de 18 ans devraient avoir reçu une première dose de vaccin d’ici à la fin du mois de juin.