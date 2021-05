Peter Maes remplace Will Still à la tête du Beerschot

L’entraîneur brabançon ne sera plus à la tête du Beerschot la saison prochaine. Le club anversois a annoncé la signature de Peter Maes pour 3 saisons.

Il n’y aura pas de duel de Still en D1A la saison prochaine. Contrairement à son frère Edward, nommé à Charleroi, William Still ne sera plus T1 du Beerschot la saison prochaine.

Le club anversois, dans un communiqué où le nom de Will Still n’a même pas été cité, a annoncé l’arrivée de Peter Maes, qui avait repris Saint-Trond en décembre dernier.

«En embauchant Peter Maes, le club a clairement opté pour l’expérience», indique le vice-président Walter Damen.