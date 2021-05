Militaire en fuite: important déploiement autour du parc des Hoge Kempen, des coups de feu entendus

Les opérations de recherche de Jürgen Conings, un militaire armé en fuite, entre dans leur troisième jour ce jeudi. Un très important dispositif policier et militaire est déployé.

La chasse à l’homme se poursuit ce jeudi, à la recherche du militaire de 46 ans porté disparu depuis lundi soir et qui présente des sympathies d’extrême droite.

La poursuite de l’homme a débuté lors de la découverte de deux lettres d’adieu au contenu plus qu’alarmant ainsi que d’un arsenal composé de quatre lance-roquettes M72 LAW, un pistolet-mitrailleur automatique FN P90, un pistolet de 5,7 mm et un gilet pare-balles.

Ce jeudi, un important dispositif policier et militaire a été mis en place autour du parc national des Hoge Kempen dans le Limbourg. S’étendant sur quelque 12.000 hectares, le parc reste fermé pour la journée.

La zone d’étendue du parc englobe entre autres les communes de Asch-en-Campine, Bilsen, Brée, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen et Zutendaal. Plusieurs bunkers et tranchées se trouvant dans la réserve ont été utilisés durant la Première Guerre mondiale comme terrain d’entraînement par l’armée allemande.

Dans la nuit, des véhicules blindés de l’armée ont été déployés en appui aux opérations, de même que le service de déminage militaire.

Un poste de contrôle a été érigé à Maasmechelen, avec des tentes de la Croix-Rouge pour approvisionner les troupes sur le terrain. Ce matin, les soldats et les policiers qui étaient restés sur place la nuit dernière ont été relevés.

Sur place, des véhicules militaires font des allers-retours, des ambulances sont en attente, explique le journal Het Belang Van Limburg.

À un peu plus de neuf heures, quelques coups de feu ont été entendus, selon le média.

Vers 10 heures, la presse, présente en nombre sur place, a reçu l’ordre de quitter le périmètre et de s’éloigner.

L’E314 en direction de Lummen entre Maasmechelen et Genk, dans la province de Limbourg, reste fermée à la circulation ce jeudi en raison des opérations de recherche.

Les mosquées de Maasmechelen vont faire l’objet d’une surveillance policière renforcée. L’Union des mosquées du Limbourg a appelé toutes les mosquées de la province à être vigilantes tant que Jürgen Conings, connu pour ses sympathies avec l’extrême droite, n’aura pas été arrêté.

Selon le bourgmestre Raf Terwingen, les lieux de culte de Maasmechelen resteront ouverts, mais avec une plus forte surveillance policière, ce qui peut restreindre leurs activités.

Le bourgmestre indique également avoir reçu beaucoup de messages et de coups de téléphone de la part de ses concitoyens, dont certains ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l’école. «Je comprends cette crainte, mais l’OCAM (l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace) et la police fédérale travaillent de manière professionnelle et ne prendraient pas de risque s’il y en avait un», a-t-il déclaré, se voulant rassurant.