Un réseau de dépannage pour cyclistes créé à Mons

10 établissements du Grand Mons seront équipés d’un kit réparation pour permettre une réparation urgente sur un vélo. 25 autres lieux sont recherchés pour mailler tout le territoire.

La plupart des cyclistes réguliers ont déjà fait l’ennuyeuse expérience de la crevaison, loin du domicile, sans avoir pensé à emmener un kit de réparation. Dans certaines villes avancées en matière de mobilité cyclable, des bornes de réparation ont été installées pour permettre de raccommoder son vélo.

Dans le même ordre d’idées, la Ville de Mons lance le «Relais secours» ou «Relais rustine». Celle-ci a fait l’acquisition de 35 kits de réparation pour vélo, qu’elle souhaite fournir à différents établissements privés et publics couvrant son territoire. Les cyclistes en rade franchiraient la porte de ces établissements et pourraient bénéficier des outils de première nécessité pour réparer la fuite malencontreuse.

Actuellement, 10 établissements, 8 privés et 2 publics, ont répondu à l’appel et recevront très prochainement un kit de réparation. Les 25 kits restants seront distribués après un nouvel appel public lancé par le service Mobilité. Les mêmes critères de sélection que pour les premiers lieux retenus seront appliqués pour les suivants.

À savoir: des horaires d’ouverture étendus, Une présence d’aménagements cyclables à proximité et une répartition la plus homogène possible sur l’ensemble du territoire.

Tout propriétaire d’un commerce intéressé par cette initiative citoyenne peut contacter le service Mobilité de la Ville de Mons: mobilite@ville.mons.be ou +32 (0) 65 40 52 50.

Cette action vise à promouvoir le vélo sur le territoire montois, en créant un réseau de réparation sur l’ensemble du territoire communal. A noter que des kits de réparation sont déjà disponibles à l’office de tourisme et dans tous les musées montois.