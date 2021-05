Le Jogging de Verviers annulé pour la deuxième année d’affilée

La nouvelle est tombée ce jeudi matin: il n’y aura pas de Jogging de Verviers cette année. Le rendez-vous est donné en 2022.

L’officialisation est tombée ce jeudi matin: il n’y aura pas de Jogging de Verviers cette année. Pour la deuxième fois consécutive, l’épreuve est annulée à cause de la crise sanitaire. «Suite aux différentes mesures prises par le Conseil National de Sécurité, et ceci afin de préserver la santé de tous, nous sommes au regret d’annuler notre Traditionnel V.Pharma – Jogging de Verviers une année de plus.

En effet, nous n’avons pas voulu brader l’aspect convivial et festif qui font la particularité du jogging de Verviers, sur le parcours et surtout au stade, avant les épreuves et après celles-ci, que ce soit le samedi pour les enfants ou le dimanche pour les deux courses.

L’équipe a réfléchi à toutes les formules possibles mais nous revenions chaque fois sur le même constat: si nous l’organisons, il manquera tout ce qui fait la particularité de ce bel événement.

Nous souhaitions vraiment maintenir dans l’esprit des participants ce qui singularise le jogging de Verviers des autres événements du même genre.

Nous sommes bien conscients de la déception que cela va provoquer parmi les adeptes de la course à pied…

Nous vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 19 juin 2022 pour une nouvelle édition haute en couleurs du Jogging de Verviers.

Ne perdez pas la forme et prenez soin de vous» conclut l’organisation.