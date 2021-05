Le PSG remporte sa 14e Coupe de France

Le PSG a remporté la Coupe de France de football mercredi à Paris, dans un stade de France sans spectateurs. Les Parisiens l’ont emporté face à Monaco 2 buts à 0 (mi-temps: 1-0).

Mauro Icardi avait ouvert la marque à la 19e minute, bien servi par Kylian Mbappé profitant d’une bévue d’Axel Disasi à la relance. Mbappé a lui-même inscrit le second but des Parisiens à la 81e pour son 41e goal de sa saison et ce une minute après touché la barre du but monégasque.

Privé de Neymar et Kimpembe, suspendu et de Verratti blessé, Paris évite au moins une saison sans titre majeur, ce qui aurait été une première depuis 2012, remerciant aussi sa barre transversale repoussant un envoi de Gelson à la 69e minute.

Le PSG remporte ainsi cinq des six dernières éditions de cette Coupe de France, seul le Stade Rennais en 2019 avait privé les Parisiens du trophée.

Éliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, le club de la capitale est proche d’un échec en championnat, le leader Lille le devançant d’un point avant la dernière journée dimanche.

À trois points du leader lillois, Monaco peut lui aussi encore espérer être sacré champion de France, mais en cas de scénario assez improbable.