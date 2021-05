Du rififi chez les Berri

Conflit de famille sur fond d’héritage, ce soir, dans un Complément d’enquête consacré à Claude Berri. Celui qui est considéré comme le «dernier nabab» du cinéma français s’est éteint en 2009, à l’âge de 74 ans.

Le producteur a laissé derrière lui une œuvre unique, de Tchao Pantin à Bienvenue chez les Ch’tis, en passant par Astérix. Mais aussi un héritage estimé à 85 millions d’euros, ainsi qu’une famille en guerre.

Son fils, Thomas Langmann, accuse son petit frère Darius de l’avoir spolié. En cause, une collection d’art contemporain exceptionnelle, dont des centaines d’œuvres auraient purement et simplement disparu de la succession. Et, plus embêtant encore, des radars des impôts.

L’impétueux cinéaste incrimine aussi la dernière compagne de son père, Nathalie Rheims, ainsi que plusieurs grands noms du monde de l’art.

Alors, que s’est-il vraiment passé? Thomas Langmann se fait-il… un film? Est-il la victime d’une gigantesque escroquerie?

La succession Berri fait aujourd’hui l’objet d’une vaste enquête judiciaire.

Témoignages exclusifs, archives et documents inédits: Complément d’enquête vous plonge dans une incroyable affaire. Une histoire de famille faite de succès, de drames, et d’argent. Beaucoup d’argent.

France 2, 23.05