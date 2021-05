Adieu vaudou, vache, cochon

Pour s’offrir de la singularité, la série policière française «Maroni» a choisi de s’installer en Guyane. Mais les ressorts demeurent classiques.

Pour conserver son intérêt, la série policière est obligée, à défaut de réinventer ses codes, de dénicher de nouveaux horizons venus dépayser le téléspectateur. Aussi, quand, en Belgique, seules les Ardennes semblent inspirer nos scénaristes (Coyotes après La trêve, ça va finir par se voir), leurs homologues hexagonaux s’offrent, eux, de petites escapades sanglantes dans les îles.

Il y a eu, d’abord, Meurtres au paradis, dans un registre plutôt humoristique, il est vrai. La série franco-britannique possède désormais son pendant dramatique avec Maroni, dont Arte diffuse ce soir le début de la deuxième saison, prévue en six épisodes.

Dans la première, diffusée en janvier 2018, on suivait l’arrivée à Cayenne de Chloé, une jeune gendarme qui venait d’y être affectée et comptait bien y oublier, de préférence dans le sexe et l’alcool, les fantômes de son passé, à commencer par un compagnon et un fils disparus. Pas de bol: sa première affaire la plaçait sur la trace d’un… enfant perdu, fatalement.

De bonne tenue, le programme avait su charmer le public. On le retrouve donc ce soir, avec néanmoins un changement de décor important: finie, la moiteur amazonienne, place aux terres glacées de Saint-Pierre-et-Miquelon, autre territoire français du bout du monde d’où notre jeune enquêtrice est originaire, et où elle est appelée à innocenter son frère, accusé de meurtre.

C’est peu dire que l’enquête revêtira, une fois encore, des atours très personnels.

Arte, 20.55