VIDÉOS | Tottenham battu à Aston Villa

On notera aussi ce soir la victoire d’Everton contre Wolverhampton. Dendoncker est monté au jeu à la 81e minute de jeu.

Tottenham, avec Tobby Alderweireld, s’est incliné 1-2 à domicile face à Aston Villa mercredi dans le cadre de la 37e journée du championnat d’Angleterre. Pourtant, Steven Bergwijn (8e, 1-0) avait ouvert la marque devant 10.000 spectateurs.

BOOOM 💥@StevenBergwijn attend l'avant-dernière journée pour marquer son premier but de la saison. Mieux vaut tard ... 👍 ? pic.twitter.com/P89umManLj — VOOsport (@VOOsport) May 19, 2021

Les Villans ont renversé la situation grâce à un autogoal de Sergio Regulon (20e, 1-1) et à Ollie Watkins (39e, 1-2).

Sergio Reguilón se souviendra de son premier but avec Tottenham. Très joli, mais mauvais camp 😫 ? pic.twitter.com/zBi8F1rRf2 — VOOsport (@VOOsport) May 19, 2021

Au classement, les Spurs restent 6e avec 59 points tout comme West Ham (7e), qui a joué un match de moins

Vainqueur 1-0 de Wolverhampton grâce à un but de Richarlison (48e) Everton compte également 59 points et espère encore prendre une des deux places donnant accès à l’Europa League (6e et 7e).

Chez les Loups, Leander Dendoncker est monté au jeu (81e). Au classement, Wolverhampton est 12e (45 points) juste derrière Aston Villa (52 points, 11e).