Dans sa campagne de com pour les producteurs locaux, Delhaize oublie complètement la province de Luxembourg

L’embarras du porte-parole de Delhaize: «Je comprends les réactions, mais en pratique, on peut rassurer les gens dans le Luxembourg»

Au téléphone, on perçoit l’embarras du porte-parole de Delhaize, Roel Deklever, à l’évocation de ce «vide» luxembourgeois. Il constate en live ce «désert numérique» dans le sud: « Vous avez raison, mais je ne pense pas qu’on a oublié le Luxembourg, on n’a pas mis les 1 600 producteurs sur cette carte. Je vais me renseigner. On a dû faire une sélection».

Comme promis, le porte-parole rappellera deux heures plus tard, annonçant une cinquantaine de fournisseurs du Luxembourg! «On a sélectionné 260 fournisseurs. J’ai fait le calcul, on arrive à 50 dans la province comme Coq Ardenne, une coopérative de bœuf bio, Thibault Gérardy pour du lait bio (Vielsalm), des bières locales… Je comprends les réactions, mais en pratique, on peut rassurer les gens dans le Luxembourg, c’est un détail qu’on doit revoir, on doit mieux réfléchir avant».

Par ce changement de nom temporaire, la firme rappelle qu’elle a toujours mis l’accent sur l’origine belge de son assortiment. «La demande de produits belges a augmenté de 20% en 2020. Delhaize joue donc résolument la carte des produits belges. On a acheté pour trois milliards d’euros en Belgique. Pas moins de 70% de l’assortiment d’un magasin Delhaize est d’origine belge. Pour les œufs, c’est même 100% d’œufs belges».

Une preuve, une nouvelle fois, de l’impact démultiplicateur des réseaux sociaux et qu’un oubli peut très vite susciter la polémique.