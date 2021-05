Dumont en finale du 200m avec un record de Belgique

Valentine Dumont a franchi le cap des demi-finales du 200m nage libre de l’Euro de Budapest. La nageuse namuroise y a signé un record personnel (et donc de Belgique) et une 3e place, qui l’envoie en finale.

Qualifiée pour les demi-finales du 200m nage libre grâce au 7e temps des séries ce matin, Valentine Dumont retrouvait le grand bassin de la Duna Arena de Budapest ce mercredi en début de soirée. L’Erpentoise était au départ de la deuxième demi-finale, dans le couloir jouxtant celui de l’Italienne Federica Pellegrini, de 12 ans son aînée et multiple championne d’Europe (2010, 2012, 2014 et 2016), du monde (2009, 2011, 2017 et 2019) et olympique (2008) de la discipline. Dans sa quête d’une qualification pour Tokyo, Valentine nageait ni plus ni moins dans le sillon de la détentrice du record du monde du 200m freestyle.

Comme en série, Valentine a pris la troisième place de la course au moment d’effectuer le dernier virage. Cette fois, elle n’est pas parvenue à remonter en 2e position comme elle l’avait fait ce matin. Mais la Belge a su garder sa troisième position et, mieux encore, signe un record de Belgique en 1:57.98 (elle qui avait un personal best en 1:58.29), soit à 7 dixièmes de seconde du minimum olympique. La Namuroise réalise le 5e temps des deux demi-finales et se qualifie pour la finale qui se déroulera ce jeudi soir.

La suite du programme de Valentine Dumont, après sa finale de demain, ce sera vendredi dès 10h avec les séries du 100m nage libre. Notre représentante namuroise concourra dans la 7e série (sur 8) où elle retrouvera les Britanniques Freya Anderson et Lucy Hope, déjà présentes dans sa série du 200m, ainsi que la Hollandaise Femke Heemskerk, grande spécialiste du 4x100.