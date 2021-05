INFOGRAPHIE | 1.441 cas de coronavirus dans les écoles lors de la courte semaine passée

Après une hausse à près de 2.000, le nombre de contaminations au Covid-19 dans les écoles a, sans surprise, baissé lors de la semaine passée.

Depuis fin avril, les tendances sont globalement à la baisse en Belgique. Cela avait conduit, le 28 avril dernier, à l’annonce d’un retour à 100% de présentiel dans le secondaire après 6 mois d’enseignement hybride pour les élèves à partir de la 3e secondaire.

Ce changement intervenu le lundi 10 mai a-t-il un impact sur les contaminations dans les écoles? Il est encore tôt pour en juger, d’autant que cette semaine de «retour à la normale» ne comptait que trois jours de cours avant le jeudi de l’Ascension et le vendredi qui faisait «le pont». Durant cette courte semaine, 1.441 cas de coronavirus ont été signalés parmi des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 0,12% des élèves), indique ce mercredi l’Office national de l’enfance (ONE). Cette proportion était de 0,30% (2.671 cas) fin mars, lorsque les écoles avaient dû fermer une semaine avant les vacances de Pâques.

C’est un niveau proche de celui de la dernière semaine d’avril (1.448) mais plus bas que les 1.921 cas recensés la semaine du 3 mai.

Le prochain bilan sera communiqué en milieu de semaine prochaine et concernera donc une semaine complète de cours cette fois.