Des chantiers à Lessines : pour les berges de la Dendre et pour des conduites de gaz

La Ville de Lessines annonce deux chantiers qui ont commencé ou qui vont commencer.

Jusqu’au vendredi 9 juillet (en théorie), des travaux de remplacement des conduites de gaz seront réalisés dans le tronçon de l’avenue Albert Ier compris entre les numéros 1 à 16, dans le tronçon de la rue Victor Lepôt compris entre les numéros 5 à 41 et dans le tronçon de l’avenue Astrid compris entre les numéros 2 à 26.

Les travaux se feront en voirie.

Jusqu’au 9 juillet, de 7h à 17h, selon les besoins, tout stationnement sera interdit dans les tronçons concernés par le chantier.

De tout temps, une largeur de trois mètres de passage sera maintenue et les riverains devront pouvoir accéder à leur habitation/propriété. Une priorité de passage sera instaurée.

À Deux-Acren

Par ailleurs, jusqu’au mercredi 15 septembre (en théorie toujours), des travaux d’aménagement des berges de la Dendre à Deux-Acren seront réalisés au niveau de la rue des Moulins d’Acren.

La rue des Moulins d’Acren sera mise en voie sans issue à hauteur du pont enjambant le bras de la Dendre.

L’accès à la rue des Moulins d’Acren sera interdit à toute circulation autre que locale.

La déviation se fera par les rues adjacentes de la manière la plus efficace possible et notamment par la rue du Pont, la Grand-Rue d’Acren, la rue Culant et la rue Duval.