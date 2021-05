Smalls, Rate, Bonin, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 20 mai

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, des savoirs oubliés, des grévistes téméraires et un canonnier amoureux. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Le clan des Otori (T.1)

Gallimard BD - Le résumé de l’éditeur

Le Silence du Rossignol vous entraîne dans une quête épique, au cœur d’un Japon féodal où se côtoient poésie délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur et loyauté, beauté, amour fou…

Derrière les visages impassibles et les codes immuables se cachent des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSE

Une adaptation très classe de ce qui est déjà un classique de la littérature moderne. Avec juste ce qu’il faut d’ellipses et quelques petits apports personnels bienvenus, à l’image de cette figure du renard. Très agréable, tout ça.

Gallimard BD «Le silence du rossignol», Bachelier/Melchior, 96 p., 12.99€.

2 Les âges perdus (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

À la veille de l’An Mil, le feu du ciel se déchaîne sur la Terre et la plonge dans une nuit éternelle. Les villes sont rayées de la carte. Les humains se réfugient dans des grottes. Le temps de l’Obscure est venu… Quelques milliers d’années plus tard, tandis que le soleil est réapparu, la vie reprend enfin ses droits. Mais les savoirs anciens ont disparu. Pour survivre, des clans nomades se forment et se partagent les territoires et les ressources selon des règles établies.

Un homme, Primus, a trouvé le moyen de faire pousser une plante, l’engrain. Sa découverte permettrait aux siens de ne plus jamais connaître la faim. Mais elle remet en cause la coutume et le pouvoir des autres clans… À la mort de Primus, il appartient à sa fille, Elaìne de Moòr, de prendre en main le destin de son peuple et de le préserver de la destruction.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SOLIDE

L’Apocalypse a bien eu lieu en l’an 1000, renvoyant les humains à leurs cavernes. Des milliers d’années plus tard, des clans retrouvent la lumière, et cherchent les savoirs anciens.

Pas mal du tout.

Dargaud «Le Fort des Landes», Le Gris/Poli, 56 p., 14.50€.

3 Fourmies la Rouge

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

Le 1er mai 1891, malgré les interdictions patronales, les ouvriers grévistes ont décidé de défiler dans la cité textile de Fourmies (Nord), pour réclamer la journée de huit heures. La veille, affolés, les industriels des filatures ont sommé le maire de la ville, Auguste Bernier – lui-même directeur d’une usine – d’exiger du préfet l’envoi de la troupe.

Deux régiments d’infanterie de ligne, les 84e et 145e, cantonnés tout près à Avesnes-sur-Helpe et à Maubeuge, se mettent en position sur la place centrale de Fourmies, bordée par l’église, la mairie et la maison d’arrêt.

En fin de journée, une foule revendicative déboule sur la place, un officier ordonne aux soldats de tirer… Neuf personnes meurent. Elles deviendront les martyrs de la cause socialiste naissante.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EFFROYABLE

En rouge, noir et blanc, Alex W. Inker plonge dans le passé dramatique de son Nord et retrace une grève d’ouvriers du textile qui vira au massacre perpétré par les soldats trop obéissants.

C’est voulu (un peu trop) anarchique dans le trait mais c’est effroyable.

Sarbacane Alex W. Inker, 112 p., 19.50€.

4 N.É.O.

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au cataclysme: le tipi et le château.

Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l’origine de cet empoisonnement? L’heure de la confrontation est venue: la guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais?

Zyzo, l’espion au grand cœur du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ADDICTIF

Michel Bussi continue de passer du texte aux images. L’Hermenier et Djet adaptent avec fougue sa 1re saga jeunesse suivant une poignée d’enfants survivant, entre haine et amour, dans un Paris futuriste et… moyenâgeux.

Pas révolutionnaire mais addictif.

Jungle «La chute du soleil de fer», Djet/L’Hermenier, 72 p., 14.95€.

5 Le canonnier de la Tour Eiffel (T.1)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

1905 – Cela fait cinq ans que, chaque jour, au sommet de la tour Eiffel, midi est annoncé par un coup de canon. Quand le canonnier fait un malaise, il faut en urgence lui trouver un remplaçant. Camille a promis d’être celui-là.

Mais l’ancien artilleur et sculpteur de marionnettes est face à un dilemme. Il a en effet son premier rendez vous à midi pile avec Valentine, la belle dont il a sculpté les traits avant même de la rencontrer. Midi, l’heure où il s’est engagé à tirer le canon.

Que faire? Honorer sa parole de canonnier ou le rendez-vous avec l’amour de sa vie? L’heure tourne et, bientôt, il sera trop tard…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MIGNON

Richez et Manini lancent une collection autour de la Tour Eiffel, avec d’abord une romance entre un jeune canonnier appelé à tirer midi, chaque jour, à sommet, et une jeune vendeuse de lait d’ânesse.

Mignon comme tout.

Grand Angle Manini/Richez/Ratte, 72 p., 15.90€

6 Napoléon Bonaparte

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Dans cette intégrale, l’histoire de Napoléon sera retracée. Depuis ses premières batailles jusqu’à sa chute, puis sa mort à Sainte Hélène.

Ce destin incroyable, issu de la Révolution française, a combattu sur tous les fronts, pour la gloire de la France. Il a constitué un Empire qu’il a dirigé d’une main ferme, se faisant des ennemis dans toute l’Europe.

Il a été admiré et craint.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HISTORIQUE

Le bicentenaire de la mort de l’Empereur se décline aussi en BD: la série historique de Davoz, Martin et Torton bénéficie à cette occasion d’une réédition, en intégrale, qui ravira les amateurs de l’histoire de cette figure majeure de l’histoire.

Casterman Martin/Davoz/Torton, 216p., 35€

7 Dans la nuit noire

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Dans les années 50, Russel Pruitt, 13 ans, décide de suivre son père alcoolique en Californie après avoir été abandonné par sa mère.

Obligé de se débrouiller seul dans Marshfield, une ville délabrée et hantée par un sadique tueur d’animaux, persécuté par une bande de garçons malveillants qui s’en prennent à lui parce qu’il est «pédé», Russel lutte pour survivre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉCORCHÉ

Années 50, États-Unis. Un gamin de 13 ans, délaissé par son père, doit apprendre à survivre seul parmi la drôle de population d’un bled appelé Marshfield.

Un roman graphique au cordeau, qui fait penser à du Baru version US.

Delcourt Small, 416 p., 24.95€.

8 Lancelot

Rue de Sèvres - Le résumé de l’éditeur

En proie à de terribles cauchemars et démuni face au silence de Viviane, sa mère adoptive, le jeune Lancelot se lance avec son amie Aliénor à la recherche d’un vieil artefact druidique qui pourrait l’aider à percer le secret de ses origines.

Une aventure qui va le mener à accomplir malgré lui son tout premier exploit de chevalier.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SUITE

One-shot et suite annoncée de la série Aliénor, Lancelot met en scène le futur chevalier, alors enfant et lancé à la poursuite de la fameuse «pierre de mémoire».

Difficilement lisible sans passer, auparavant, par la «case» Aliénor.

Rue de Sèvres Gauthier/Labourot, 64 p., 13€.

9 Clebs! (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Clebs! est une série de gags dont les héros ou plutôt les anti-héros sont nos plus fidèles compagnons, les chiens.

Chaque personnage possède un caractère singulier: le crétin de service, l’obsédé sexuel myope, la fashion victime relookeuse, le gueulard maladroit etc.

Des clebs avec des travers très humains qui nous rappellent notre côté cabot…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INÉGAL

Supiot croque avec bonheur la vie et les pensées d’une bande de clebs bien remontés.

Une série de gags à l’humour inégal mais qui vise à chaque fois dans le mille.

Soleil Supiot, 48 p., 10.95€.

10 Comme par hasard

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Paris, 1909. Victor Nimas est un comptable à la vie bien rangée qui trouve son bonheur dans les chiffres et les probabilités. Son existence ne connaît ni drame ni remous et ce n’est pas pour lui déplaire.

Mais personne n’est jamais à l’abri du hasard et un soir, alors qu’il rentre chez lui, il marche par inadvertance sur un petit bout de papier: c’est une place de spectacle pour les ballets russes. En règle générale, ce genre de divertissement ne lui inspire rien que de l’indifférence, pourtant cette fois, il décide de profiter de l’opportunité.

Pour lui, c’est une révélation, un pur enchantement… d’autant plus qu’au-delà des chorégraphies et artifices de mises en scène, il est captivé par le regard ensorcelant de l’une des danseuses. Elle est belle, elle s’appelle Tania et voilà Victor embarqué dans un tourbillon d’imprévus qui iront jusqu’à perturber les fondements logiques de cet éternel cartésien.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENVOÛTANT

On aime le trait fin et élégant de Cyril Bonin, venu interroger le hasard à un petit comptable dui Paris de 1909, soudain dépassé par des événements qu’il ne peut mettre en équation et hanté par les yeux d’une belle danseuse russe.

Envoûtant.

Vents d’Ouest Bonin, 104 p., 18€.

11 George Sand

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Les frasques de George Sand sont fameuses: ses liaisons hors mariages, son rejet de la bienséance hypocrite, son accoutrement masculin, son retentissant et passionné combat en faveur de l’émancipation et des droits de la femme…

L’autrice fait parler d’elle, résonner sa voix et, en s’adressant par l’écriture au monde, elle est aussi et avant tout célébrée pour son œuvre prolifique. Dans ses textes, la campagne berrichonne a une place primordiale. Ses livres décrivent l’atmosphère campagnarde d’un monde qui n’existe plus mais qui fut le sien. George Sand, si elle a fréquenté Paris, a passé la majorité de son existence dans sa demeure de Nohant.

Ce domaine familial, où elle a grandi et vécu à partir de ses quatre ans, lui a donné l’amour des grands espaces et de la liberté.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RENAISSANCE

Ce beau volume offre à cette femme de combats et grande plume de la littérature une émouvante renaissance, sous le trait fin, subtil et riche de Nina Jacmin, laquelle sublime le texte de Chantal Van den Heuvel.