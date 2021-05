Coup de pouce pour le CEB, stages insolites, ovnis de l’Eurovision… 10 articles pour les familles à ne pas manquer

La rédaction propose des exercices afin d’évaluer vos connaissances pour le CEB - Un peu de délassement avec notre sélection de prestations étonnantes à l’Eurovision - Une sélection de stages d’été qui sortent des sentiers battus… Découvrez notre sélection de 10 articles pour les jeunes familles.

Cette semaine, dans nos articles incontournables à destination des jeunes familles, on revient sur la première demi-finale de l’Eurovision. Elle n’a pas manqué de proposer des shows pour le moins originaux. On vous donne aussi un coup de pouce pour réviser le CEB avec des questionnaires de math, de français et d’éveil.

Les vacances d’été arrivent à grand pas, nous vous proposons une série de stages originaux (un conseil : ne tardez pas).

Ne manquez pas non plus notre dossier sur le juteux marché du «sans» (gluten, lactose...) et jetez aussi un œil à nos conseils à propos des animaux domestiques en surpoids.

1. VIDÉOS | Une candidate absente, une Lady Gaga et quelques ovnis: retour sur la première demi-finale de l’Eurovision

Outre la qualification du groupe belge Hooverphonic pour la finale de ce samedi, la première demi-finale de l’Eurovision 2021 a été marquée par quelques prestations étonnantes et… le coronavirus.

Le premier rendez-vous de la semaine n’a pas déçu les fans du genre. Morceaux choisis.

2. CEB 2021 | Nos exercices pour se tester

Après une année encore perturbée par le coronavirus et ses contraintes, les élèves de sixième primaire vont terminer leur cycle d’études primaires par les tests du CEB, le Certi­ficat d’études de base, de retour après une année d’absence.

Malgré l’absence d’un CEB officiel en 2020, L’Avenir vous propose durant trois jours des exercices afin d’évaluer vos connaissances et d’aider vos enfants dans leur préparation en testant leurs acquis.

Ce mercredi nous commençons par des épreuves de mathématiques. Jeudi, nous vous proposerons des exercices de français. Et vendredi place à l’éveil avec des questions portant sur les sciences, l’histoire et la géographie.

3. EN PRATIQUE | Des stages d’été originaux

Crédit : Charlotte Thibaut Si vous n’avez pas encore réservé le ou les stages d’été pour vos enfants, il ne faut pas tarder.

Découvrez 5 stages atypiques à découvrir cet été dans la région de Namur ainsi qu’une sélection (subjective) de 13 stages d’été insolites à Huy-Waremme.

4. DOSSIER | Sans gluten, sans lactose... Le juteux marché du «sans»

Manger sans gluten ou sans lactose est devenu une nécessité pour ceux qui souffrent d’allergies ou d’intolérances. Les industriels l’ont compris et en profitent.

5. EN PRATIQUE | Les grands parcs d’attractions se déconfinent chez nos voisins: quel protocole?

- disney Alors que l’Europe se déconfine doucement, les parcs d’attractions s’apprêtent à rouvrir leurs portes. Si la Belgique déconseille toujours les voyages à l’étranger, pour le moment, on peut déjà prévoir ses vacances.

Que prévoient Mickey, Astérix et tous les autres pour cette réouverture après des mois de fermeture? On fait le point sur les parcs de loisirs et leurs protocoles.

6. TV | Les 15 meilleures séries de super-héros sur Netflix, Amazon et Disney +

Dans l’ombre des films Marvel et DC, les séries de super-héros sont omniprésentes sur les services de streaming. Certaines sont connectées aux univers cinématographiques (WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver), d’autres sont indépendantes (The Boys).

Quelles sont les meilleures? Découvrez notre sélection de 15 séries qui marient superpouvoirs, collants colorés et grandes responsabilités.

7. QUIZ POUR LES ENFANTS | Êtes-vous imbattable sur les chevaux?

Le cheval a-t-il encore des secrets pour vous? Testez vos connaissances sur le plus célèbre des équidés en répondant à 10 petites questions.

8. ENSEIGNEMENT | «L’absentéisme n’est pas catastrophique»

À l’athénée royal Thomas Edison, la rentrée en 100% présentiel, c’était ce lundi. Entretien avec le préfet des études, Serge Dumont.

9. EN PRATIQUE | Proximus vous connecte en vidéo à un médecin avec l’«app» doktr

Proximus entre de plain-pied dans le monde de la santé en ligne. Dès le moins de juin 2021, son application doktr vous connectera en vidéo à un médecin généraliste, du lundi au vendredi, de 9 à 18 heures.

10. EN PRATIQUE | Animaux en surpoids, quelles solutions?

olarty - stock.adobe.com De plus en plus d’animaux de compagnie sont en surpoids. Or, tout comme chez les êtres humains, un poids excédentaire affecte leur qualité de vie et peut entraîner des maladies plus ou moins graves, et même écourter leur espérance de vie.

Comment éviter cela?

