Passage du cyclone Tauktae en Inde: au moins 84 morts et des dizaines de disparus

Tauktae est le plus puissant cyclone à avoir frappé l’ouest de l’Inde au cours des vingt dernières années, selon des météorologues.

Le bilan officiel du cyclone Tauktae en Inde a plus que doublé en 24 heures. La catastrophe naturelle a fait au moins 84 morts jusqu’à présent. Soixante-cinq autres personnes sont portées disparues.

De nombreuses personnes sont mortes à la suite de l’effondrement de bâtiments et de murs. Les vingt premières ont été tuées dans l’ouest et le sud de l’Inde avant que le cyclone, accompagné de rafales de vent allant jusqu’à 185 kilomètres par heure et de fortes précipitations, ne touche terre dans l’État occidental du Gujarat lundi soir.

Tauktae est, selon des météorologues, le plus puissant cyclone à avoir frappé l’ouest de l’Inde au cours des vingt dernières années. Près de 200.000 personnes ont été évacuées peu avant que la tempête ne détruise plus de 16.500 maisons et prive des milliers de villages de courant.

Les 65 personnes disparues étaient sur un bateau qui a fait naufrage au large des côtes de Bombay. La recherche de ces personnes est toujours en cours. Vingt-deux corps ont déjà été récupérés. Six cents personnes ont par ailleurs pu être sauvées.

Selon un chef de la marine, la tempête en mer était si forte que les gens ne pouvaient pas atteindre les bouées de sauvetage. Les personnes déjà secourues étaient dans un état critique. «Elles ont été exposées à la mer agitée pendant des heures», a-t-il déclaré.

Selon des experts, la mer d’Arabie est de plus en plus confrontée à de puissants cyclones en raison du réchauffement climatique. Tauktae était accompagné de rafales qui ont atteint jusqu’à 185 km/heure.