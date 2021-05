«Tous en cœur» au Sporting

Le Sporting de Charleroi est en plein préparatifs pour la distribution de vivres non périssables? ce samedi à partir de 9 h 30? au stade du Pays de Charleroi! L’objectif est de venir en aide aux plus démunis et de lancer un appel à la générosité dans la région. Cela fera chaud au cœur des personnes qui ont des difficultés au quotidien pour s’alimenter correctement. Walter Chardon a lancé un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui ont œuvré au club ainsi qu’à l’association Formidable, de Faysal Abarkan, qui aide beaucoup les personnes défavorisées notamment avec la wash-mobile. Il s’agit d’une camionnette qui sillonne la ville de Charleroi, pour permettre aux personnes en difficulté de profiter d’une laverie mobile!

Il est toujours possible de déposer des vivres, des boissons non périssables d’ici samedi, au stade de Charleroi!

Le club œuvre avec générosité depuis plusieurs années, pour aider la population en précarité, grâce aux dons des fans et à la fondation Sporting.