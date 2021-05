Future prime pour les hôtels bruxellois: de 12.500 à 62.500 euros

«Indispensable pour ne pas compromettre les aides futures»

La Brussels Hotels Association s’est réjouie mercredi du traitement spécifique réservé par la Région bruxelloise au secteur hôtelier et de la prise en compte de ses particularités.

«Soumettre le nouveau régime d’aides en faveur de ce secteur à l’Encadrement temporaire européen sur les aides d’État, et non au règlement de minimis était indispensable pour ne pas limiter l’aide présente et ne pas compromettre les aides futures», a commenté à ce propos la Brussels Hotels Association, saluant la concertation avec le gouvernement régional et insistant pour que ce dialogue se poursuive sans attendre afin d’aboutir avant l’été.

Selon l’association des hôteliers de la capitale, sans renouvellement des mesures de soutien, la survie du secteur restera en jeu. Au mois de mai, le secteur hôtelier bruxellois enregistrait toujours une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 87% et il ne s’attend pas à redémarrer pleinement à la date du 9 juin. La clientèle internationale (85% de la clientèle en Région bruxelloise) mettra du temps à revenir après la fin du confinement. Retrouver les niveaux d’avant-Covid prendra plusieurs années selon les dernières analyses, a fait valoir le Secrétaire Général de la BHA, Rodolphe Van Weyenbergh, via l’agence Belga.