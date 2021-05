Joachim Löw rappelle Mats Hummels et Thomas Müller pour l’Euro 2020

Mats Hummels et Thomas Müller vont effectuer leur retour avec l’équipe nationale allemande de football lors de l’Euro après plus de deux ans d’absence.

Le sélectionneur Joachim Löw a annoncé mercredi sa liste de 26 joueurs en vue du rendez-vous continental (11 juin - 11 juillet).

Le défenseur du Borussia Dortmund, 32 ans, et l’attaquant du Bayern Munich, 31 ans, n’ont plus joué avec la Mannschaft depuis novembre 2018, soit quelques mois après le Mondial 2018 lors duquel l’Allemagne n’était pas parvenue à passer la phase de groupes.

Quatre ans plus tôt, les deux joueurs avaient remporté le titre de champion du monde au Brésil. Müller et Hummels, respectivement 100 et 70 apparitions avec l’Allemagne, devront apporter leur expérience et guider l’équipe. «Nous avons dû repenser à tout. Un tournoi réussi dépend de beaucoup de choses», a dit le sélectionneur, ajoutant que les deux joueurs avaient disputé une «très grosse saison».

Löw, qui quittera ses fonctions à l’issue du tournoi, a aussi appelé, entre autres, le jeune talent du Bayern Munich Jamal Musiala, 18 ans et 2 caps au compteur, ainsi que Kevin Volland, attaquant de l’AS Monaco.

Le gardien Marc-Andre ter Stegen est absent sur blessure alors que le milieu de terrain du PSG Julian Draxler n’a pas été retenu, à l’instar de Florian Wirtz (Leverkusen), 18 ans.

Les Allemands, qui joueront leurs trois matches du groupe F à Munich, défieront les champions du monde français le 15 juin avant d’affronter le Portugal (19/6) et la Hongrie (23/6).