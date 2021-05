Ophélie Mulolo éliminée après deux tours

La jeune karatéka namuroise Ophélie Mulolo n’a décroché qu’un succès ce mercredi midi au championnat d’Europe seniors de Porec (Croatie).

Insuffisant donc pour poursuivre sa route. Elle était pourtant très bien rentrée dans son championnat en dominant la Tchèque Sachova 1-5 (après 1-1 d’entrée de combat) mais elle s’est inclinée ensuite 0-3 lors de son second combat contre une Finlandaise (8e mondiale)particulièrement peu combative et prudente face à la jeuen Belge (20 ans et 76e mondiale) après avoir marqué très vite le 0-2. Avertie, sa rivale a profité du dernier rush de la Namuroise pour marquer un dernier point, synonyme d’élimination pour Ophélie Mulolo. C’est la deuxième fois qu’elle échoue contre cette adversaire.

Sa catégorie des +68 kgs ouvrait quasiment le bal de ces 56es championnats d’Europe EKF. La Namuroise s’alignera encore avec l’équipe nationale belge dans la compétition inter-pays.

Réactions à lire dans L’Avenir de ce jeudi 21 mai, sur tablette, smartphone ou PC