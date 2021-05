F1: Lando Norris prolonge chez McLaren

Lando Norris a signé un nouveau contrat «pluriannuel» au sein du team de Formule 1 McLaren.

C’est ce que le pilote a annoncé mercredi avant le début du Grand Prix de Monaco. Le Britannique de 21 ans, dont la maman Cisca est belge et possède à ce titre aussi la nationalité belge, avait succédé en 2019 à notre compatriote Stoffel Vandoorne.

McLaren a pris sous son aile Norris depuis 2017 avant de le titulariser deux ans plus tard. Equipier cette saison de l’Australien Daniel Ricciardo, Norris occupe la 4e place du championnat du monde grâce notamment à une 3e place à Imola, au Grand Prix d’Emilie-Romagne, le 18 avril.

«Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé ma relation avec McLaren à partir de 2022», déclare l’intéressé sur le site de McLaren. «Ayant été avec l’équipe pendant presque cinq ans, je me sens très bien dans la famille ici et je ne pourrais pas imaginer commencer la prochaine phase de ma carrière ailleurs. McLaren a été d’un grand soutien depuis mes débuts en série junior et j’ai vraiment apprécié d’apprendre et de me développer en tant que pilote depuis. Mon engagement envers McLaren est clair: mon objectif est de gagner des courses et de devenir champion du monde de Formule 1 et je veux y parvenir avec cette équipe. Depuis que nous avons rejoint l’équipe en 2017, notre progression a été constante et nous avons ensemble des ambitions claires pour l’avenir.»