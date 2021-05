Kompany ne calcule pas

L’entraîneur d’Anderlecht laisse les calculs aux autres, et veut avant tout bien finir les play-off.

Vincent Kompany n’aime pas faire des calculs, et des projections. Seul le prochain match compte, et ce sera celui contre le FC Bruges, demain soir (21h). «Bruges peut être champion chez nous? Nous, on veut juste gagner», a commenté l’entraîneur anderlechtois, conscient aussi que les Brugeois pourraient être champions avant la rencontre, si Genk ne gagne pas contre l’Antwerp. «Cela ne changera rien pour nous, ni pour les Brugeois, je pense. Le match contre Anderlecht, pour Bruges, reste un match particulier, avec une symbolique.» Kompany s’attend donc à voir Vanaken débuter la rencontre.

Le résultat de l’autre match de la journée, Genk - Antwerp, pourrait avoir une incidence, pour Anderlecht. Une défaite de Genk, combinée à une victoire des Mauves, maintiendrait Anderlecht dans la course à la deuxième place, même de très loin (en plus de ce scénario, il faudrait un succès d’Anderlecht à l’Antwerp et une défaite de Genk contre le FC Bruges lors de la dernière journée). «Beaucoup de gens calculent autour de moi, et ils font très bien ça, a souri Kompany. Je n’envisagerai les différents scénarios qu’après notre dernier entraînement (cet après-midi).»

Killian Sardella, sorti sur blessure samedi (ischios), sera forfait, «mais il y aura peut-être une chance qu’il puisse jouer le dernier match, a dit Kompany », soulagé d’apprendre que la blessure était moins grave que craint.