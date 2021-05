«Nous avons constaté un dégagement de fumée et la présence de 3 personnes sur la corniche»

Un incendie s’est produit cette nuit chaussée d’Anvers à Bruxelles. Dix personnes ont été évacuées.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, ce mercredi vers 04h55, pour un incendie dans une maison de quatre étages, située chaussée d’Anvers à Bruxelles. Dix habitants ont été évacués, dont un a été légèrement intoxiqué par la fumée.

«Nous avons constaté, à notre arrivée sur place, un dégagement de fumée et la présence de trois personnes sur la corniche», a relaté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. «Ces personnes ont été évacuées via les camions échelles. Sept autres habitants ont été évacués via la cage d’escalier. L’un d’eux a été légèrement intoxiqué par la fumée. Il a été soigné sur place par le médecin du SMUR».

Le feu est d’origine accidentelle. Il a pris dans la cuisine sur le palier entre le 1er étage et le 2e étage, en façade arrière. Grâce à l’intervention rapide des pompiers l’incendie est resté limité à cette cuisine et a été rapidement maîtrisé. «La porte de la cuisine était d’ailleurs fermée, ce qui a ralenti la propagation de l’incendie», a précisé Walter Derieuw. «Il y a toutefois des dégâts causés par la fumée et la suie dans la cage d’escalier».

Les habitants ont pu regagner leur domicile, mais l’électricité a été coupée par Sibelga.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles est également intervenue pour instaurer un périmètre de sécurité et ainsi faciliter le travail des services de secours. Deux autopompes et deux camions échelles des pompiers ont été dépêchés sur place pour combattre l’incendie, ainsi que le SMUR de des équipes de l’Hôpital Militaire.