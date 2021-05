Valentine Dumont qualifiée pour les demi-finales du 200m

Valentine Dumont s’est qualifiée ce matin pour les demi-finales du 200m freestyle à l’Euro de Budapest en terminant 2e de sa série.

La nageuse namuroise Valentine Dumont a débuté son championnat d’Europe ce mercredi matin à Budapest. Engagée dans les séries du 200 mètres nage libre, elle a longtemps occupé la 4e place de la course, jusqu’à l’entame du dernier 50m. La Belge a pris son dernier virage en troisième position avant de revenir progressivement sur la deuxième et de finalement la dépasser. Derrière la Britannique Freya Anderson, Valentine signe un chrono de 1:59.09. Ce n’est pas encore suffisant pour aller à Tokyo… mais ce n’était que sa première course. Pour rappel, le minimum olympique sur le 200m nage libre est fixé à 1:57.28. Valentine Dumont réalise le 7e temps des séries, ce qui la qualifie pour les demi-finales, ce mercredi à 18h.

On retrouvait trois autres nageuses belges dans ces séries du 200m. Dans la troisième, elles étaient deux à représenter notre drapeau: Lana Ravelingien et Kimberly Buys terminent respectivement aux 2e et 3e places de leur série, en 2:02.45 et 2:02.49. Lotte Goris nageait pour sa part dans la série 5, bouclée à la dixième et dernière place en 2:01.40. Malheureusement, aucune des trois autres concurrentes noir-jaune-rouge n’est parvenue à s’immiscer parmi les 16 places qualificatives pour les demi-finales.