Malgré l’hécatombe, le Standard de Liège se rend ce mercredi soir (21h) à La Gantoise pour l’avant-dernier match de la saison. Suivez la rencontre en direct commenté grâce à notre module de live.

Déjà éliminé de la course à l’Europe, le Standard n’a pas d’autre choix que de simplement faire bonne figure et de montrer le meilleur visage possible. Mais Mbaye Leye devra composer avec un tas de joueurs blessés.