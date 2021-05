VIDÉO | Dimata, buteur le plus rapide de l’histoire de l’Espanyol Barcelone

Déjà promu en Liga, l’Espanyol Barcelone pourra toujours compter sur Landry Dimata, prêté par Anderlecht, la saison prochaine. L’attaquant belge est entré dans l’histoire du club avec un but inscrit après 10 secondes de jeu seulement.

Neuf touches, six passes, cinq joueurs et 10,2 secondes. C’est ce qu’il a fallu à Landry Dimata pour marquer, mardi soir, le but le plus rapide de l’histoire de l’Espanyol Barcelone, le sixième plus rapide de l’histoire du football espagnol (depuis l’entre-deux-guerres) et le 4000e du club en championnat.

Les Barcelonais se sont imposés sur le terrain de Ponferradina (1-4) grâce à une rencontre parfaite de l’attaquant prêté par Anderlecht, qui a inscrit un doublé et délivré un assist. En 16 rencontres, Nany Dimata a inscrit 5 buts et délivré un assist.

Il va découvrir la Liga

L’Espanyol Barcelone est déjà assuré de la montée en Liga, à deux journées de la fin du championnat. Landry Dimata, prêté cet hiver par Anderlecht, est assuré de les accompagner puisqu’une clause de rachat automatique a été incluse en cas de montée.

Pour Anderlecht, qui l’avait acheté 5 millions€ à Wolfsburg en 2019, ce sont 2,2 millions€ de gagnés et un bon salaire (environ 2 millions€) épargné.

Pour le joueur, c’est l’occasion d’enfin se relancer après des saisons marquées par une blessure au genou.