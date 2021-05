Inde: plus de 4.500 décès du Covid-19, un nouveau record

L’Inde a enregistré 4.559 décès, soit le nombre de décès dus au Covid-19 le plus élevé en 24 heures, ont rapporté les autorités sanitaires mercredi. Le pays a également répertorié 267.334 nouvelles infections.

Les chiffres du ministère de la Santé portent à 283.248 le nombre de morts depuis le début de la pandémie et à 25 millions le nombre de cas recensés. L’Inde compte le deuxième plus grand nombre d’infections confirmées au monde après les États-Unis. Concernant le nombre de morts, le pays se classe à la troisième place mondiale, après les États-Unis et le Brésil.

Certains experts estiment cependant que ces chiffres sont largement sous-évalués.

Les hôpitaux indiens sont confrontés à une deuxième vague particulièrement violente, et les cimetières ainsi que les crématoriums sont saturés.