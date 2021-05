Le Real Madrid va dégraisser son noyau pour recruter Kylian Mbappé

L’attaquant du PSG est l’objectif n°1 de la direction madrilène, qui compte se séparer de plusieurs joueurs pour le recruter, annonce Marca. Ça ne devrait pas concerner Thibaut Courtois et Eden Hazard, les deux Diables rouges du Real Madrid.

Après David Alaba (Bayern), Fiorentino Perez, président du Real Madrid, est sur un autre gros coup pour le prochain mercato.

Les Madrilènes ont fait de la signature de Kylian Mbappé (PSG) leur priorité. Un transfert nécessaire pour rebooster le club qui aura sans doute des difficultés à recruter Haaland (Dortmund), que l’on annonce à 150 millions€.

Mais pour attirer l’attaquant français, le club doit dégraisser son noyau.

Un vaste plan de départs est donc envisagé, indique le journal Marca. Cela concerne principalement les joueurs prêtés cette saison: Brahim Diaz (AC Milan), Ceballos (Arsenal), Vallejo (Grenade), Jovic (Francfort) et Kubo (Villarreal). Seul Odegaard, prêté à Arsenal, fait figure d’exception et devrait rentrer dans les plans pour pallier, notamment, un éventuel départ d’Isco.

Gareth Bale, prêté à Tottenham, ne devrait pas rester non plus. Malgré sa bonne saison avec les Spurs, le Gallois n’est plus en odeur de sainteté chez les Merengues.

Reinier (Dortmund) et Borja Mayoral (Rome) resteront en prêt encore une saison. Même si le premier va sans doute changer d’équipe pour continuer à grandir.

Pour Eden Hazard, un départ semble compliqué en raison du montant de son contrat, d’autant qu’il a signé jusqu’en juin 2024.