Vaccination: le code Qvax empêche ensuite la réinscription de Magali

Magali s’est inscrite le 24 avril via le site Qvax pour se faire vacciner. Elle n’a pu répondre à l’invitation et est bloquée depuis.

Magali (prénom d’emprunt) n’a pas 65 ans, mais ses problèmes de santé devaient lui permettre de se faire vacciner en priorité: «Mon médecin a eu du mal à inscrire les personnes à risque de son cabinet. J’ai finalement été encodée le vendredi 23 avril. Dès le lendemain matin, je recevais un code Qvax m’indiquant que je pouvais me rendre au centre de vaccination de Court-Saint-Étienne. Je ne savais pas m’y rendre à l’heure indiquée», signale-t-elle.

Les ennuis ont alors commencé. Le mardi qui suit, soit le 27 avril, bonne nouvelle, elle reçoit son invitation normale comme tout un chacun: «J’ai donc essayé de m’inscrire mais sans succès. Comme le code est identique au code Qvax, on me signalait que mon code n’était plus valide.»

Magali a donc téléphoné à l’Agence pour une vie de qualité (Aviq), tenté de se renseigner via le numéro gratuit 0800 45 019, a consulté aussi le site jemevaccine.be. Sans succès. On lui indique que son médecin doit l’inscrire à nouveau. Ce que celui-ci fait dès le lendemain, soit le 28 avril.

Des démarches mais pas de solution

Magali n’est pas au bout de ses peines: «J’ai rappelé pour signaler que le médecin avait effectué la réinscription sans que je puisse m’inscrire. On m’a indiqué que j’étais la cinquième personne qui appelait pour le même problème. On m’a proposé de m’inscrire sur un autre centre de vaccination, soit un des trois autres centres du Brabant wallon. J’ai essayé mais rien n’a pu s’arranger. J’ai aussi reçu comme message qu’un conflit existait entre les deux plateformes, la plateforme Qvax et la plateforme classique. On m’a annoncé que cela pourrait mettre un certain temps avant d’être réglé.»

Comme rien ne s’arrangeait, elle rappelle. On lui indique qu’elle doit attendre une nouvelle invitation mais que celle-ci ne pourrait pas lui être fournie avant que son premier code d’activation soit éteint, ce qui serait le cas lorsque le délai d’inscription serait dépassé, soit le 29 mai: «Je me suis aussi rendue au centre de vaccination de Wavre, à la Sucrerie, où l’on n’a pas pu m’aider. Lorsque j’appelle par téléphone, je dois taper soit 1 (+ 65 ans), soit 2 (– de 65 ans). Il n’y a pas d’autres possibilités pour les personnes à risque, comme moi, qui n’ont pas 65 ans.»

Le souci, c’est que Magali doit se faire opérer et «j’aimerais bien me faire vacciner avant l’opération…»