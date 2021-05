Tchalou est contraint de renoncer à sa Nationale 1

Le club a annoncé la suppression de sa N1. Dominique Blairon, directeur technique, nous a indiqué «avoir choisi la voie de la sagesse».

Le club thudinien a confirmé la non-inscription de sa deuxième équipe la saison prochaine. Il y a plusieurs raisons à cela. Le directeur technique de Tchalou, Dominique Blairon, a détaillé les raisons de ce choix: «Tout d’abord, ce fut une longue discussion entre nous. De nombreuses filles plus âgées arrêtent. Il nous reste Mathilde Jaron, Mélanie Van Schoor et Manon Delforge qui elles continuent. Il y a plus de six arrêts en N2. Ensuite, nous avons eu un souci au niveau du poste des centrales. Une fois encore, de nombreux arrêts sont à déplorer à ce poste. Aussi, une des trois centrales qui reste est blessée au genou et nous ne savons pas si elle saura assumer une saison complète. Nous savons que trouver des centrales n’est pas une tâche aisée. Aussi, Lore De Bels est troisième centrale en Ligue A.»

Pour le formateur thudinien, il fallait prendre en compte tous les paramètres: «Inscrire une équipe en N1, c’était aller au casse-pipe. “Rétrograder” une équipe est un peu contraire à notre devise sportive mais nous avons pris cette décision à l’unanimité. Il faut souligner aussi que pour beaucoup d’équipes, la N1 constitue la formation fanion. Hors de question pour eux donc de déplacer des matches. Au niveau logistique, cela allait s’avérer être compliqué. Sans oublier qu’il faut des ramasseurs de balle pour la Ligue A et pour la N1. Nos ramasseurs ont souvent eux-mêmes deux matches par week-end et nous devons aussi en tenir compte. Pour finir, inscrire une équipe en plus coûte aussi plus. Nous allons réinscrire une P4 pour à nouveau étoffer le vivier des jeunes. Il a donc fallu faire un choix et nous avons choisi la voie de la sagesse.»