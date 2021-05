Federer battu pour son retour sur terre battue

Roger Federer (ATP 8) n’avait plus joué sur terre battue depuis Roland-Garros 2019. Mardi, le Suisse de 39 ans effectuait son retour sur ocre au 2e tour du tournoi ATP 250 de Genève, devant son public. Alors qu’il semblait avoir le match en main, il a été battu en trois sets par l’Espagnol Pablo Andujar (ATP 75) sur le score de 6-4, 4-6, 6-4 en 1h51 de jeu.

Contre un vrai terrien, qui a disputé ses neuf finales sur le circuit - dont quatre titres - sur terre battue, Roger Federer a eu besoin d’un set pour trouver ses marques. En manque de rythme sur sa mise en jeu et coupable de plusieurs fautes directes, il a vu Andujar tourner en tête (6-4).

Retrouvant son efficacité sur son service, l’homme aux vingt titres en Grand Chelem n’a eu besoin que d’une balle de break, convertie, pour empocher le 2e set (4-6).

Alors qu’on pensait ‘RF’ filer vers la victoire après un rapide break dans le 3e set (2-4), Andujar, 35 ans, n’a pas baissé les bras. L’Espagnol, qui affrontait Federer pour la première fois, a aligné quatre jeux de rang afin de s’imposer (6-4).

En quarts de finale de ce tournoi doté de 419.480 euros, Andujar défiera le Suisse Dominic Stephan Stricker (ATP 419) ou le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 44).

Federer n’a pas joué de février 2020 à mars 2021, période durant laquelle il a subi deux opérations d’un genou. Il a repris la compétition en mars à Doha où il a perdu dès son deuxième match. Il n’était plus apparu en compétition depuis lors.

Il débutait sur les bords du lac Léman sa tentative de retour au plus haut niveau avec en ligne de mire Wimbledon et les Jeux olympiques cet été. Avant ça, il s’alignera aux Internationaux de France, une première depuis 2019, année où il a été battu en demies par Rafael Nadal.

Roland-Garros a reculé ses dates d’une semaine (30 mai-13 juin), ne laissant plus que quinze jours entre le Majeur sur terre et celui sur gazon. Et une semaine de moins pour passer de l’ocre au vert.