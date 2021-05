Le Festival International du Film de Mons aura lieu du 9 au 16 juillet

Le Festival International du Film de Mons entend bien se dérouler en 2021 et être le premier de l’après-pandémie en Belgique. Eda Mathieu Golinvaux

Prévu initialement en mars, le 36e Festival International du Film de Mons avait été reporté en mai. C’est finalement en juillet qu’il devrait avoir lieu.

La période d’été n’est généralement pas propice aux festivals de cinéma, qui laissent le champ libre aux quelques blockbusters à même de rameuter des foules dans les complexes. 2021 devrait faire exception à cette règle. Ainsi, Cannes annonçait il y a 10 jours la tenue de son festival du 6 au 17 juillet.

À la même période, Mons vibrera aussi pour le cinéma puisque son Festival international du film aura lieu du 9 au 16 juillet, ont indiqué ce mardi les organisateurs. Ce festival était initialement prévu du 5 au 12 mars 2021 et il avait été reporté une première fois du 21 au 28 mai en raison des restrictions sanitaires.

Les organisateurs ont déterminé leur nouvelle date en se basant sur le calendrier de réouverture du secteur culturel et sur les conditions d’accueil des festivaliers dans les salles de cinéma.

Le Festival International du Film de Mons avait été le dernier festival de cinéma à se tenir avant le premier lockdown en mars 2020. «Il sera vraisemblablement aussi le premier festival de cinéma à se dérouler en présentiel en Belgique depuis le mois d’octobre», ont souligné les organisateurs montois.

La programmation comptera quelque 70 films dont une trentaine de longs-métrages internationaux présentés en premières belges. Une compétition internationale et une compétition de courts-métrages belges sont également au programme, de même que des avant-premières, des séances en plein air, des séances pour le jeune public et une exposition photo. Les détails du programme du festival montois seront communiqués toutes les semaines via les réseaux sociaux de l’évènement.