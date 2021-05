Oxygène (Netflix), De Oost (Amazon), La femme à la fenêtre (Netflix), etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 19 mai

Mélanie Laurent qui cherche son souffle, Michelle Pfeiffer qui en trouve un second, et Amy Adams qui retient le sien derrière le rideau de sa fenêtre: il y a tout cela, et un peu plus encore, dans les sorties streaming du 19 mai. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 Oxygène

Netflix Thriller d’Alexandre Aja. Avec Mélanie Laurent, Mathieu Amalric et Malik Zidi. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Une jeune femme se réveille amnésique dans un caisson médical. Comment est-elle arrivée là? Et combien de temps pourra-t-elle encore y respirer?

Ce qu’on en pense

Du cinéma propre et nerveux, sans surenchères d’effets de manche. On regrette juste l’absence d’un moment de bravoure.

La critique complète

2 De Oost (Des soldats et des ombres)

Amazon Prime Video Drame historique de Jim Taihuttu. Avec Martijn Lakemeier. Durée: 2 h 17.

Ce que ça raconte

Alors que l’Indonésie réclame son indépendance, les Pays-Bas y envoient des milliers de jeunes soldats pour faire régner l’ordre. Parmi eux, Johan De Vries, un garçon qui a des choses à se faire pardonner.

Ce qu’on en pense

On est plus proche de La Ligne Rouge que d’Indochine. Et le propos – un regard critique sur la façon dont les Pays-Bas ont géré leur colonie – est acéré. Un vrai beau film.

La critique complète

3 La femme à la fenêtre

Netflix Thriller dramatique de Joe Wright. Avec Amy Adams, Gary Oldman et Julianne Moore. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Confinée chez elle à cause de son agoraphobie, Anna passe ses journées à scruter ses nouveaux voisins. Un soir, ce qu’elle aperçoit de l’autre côté de la rue la plonge dans l’effroi…

Ce qu’on en pense

Porté par la grande Amy Adams (Big Eyes), ce thriller hitchcockien renouvelle le genre avec brio grâce à une mise en scène inspirée et un scénario vif, qui tient la curiosité éveillée.

La critique complète

4 French Exit

(S)VOD (Voo, Proximus,…) Comédie dramatique d’Azazel Jacobs. Avec Michelle Pfeiffer, Lucas Hedges et Valerie Mahaffey. Durée: 1 h.

Ce que ça raconte

Bientôt à court d’argent, une mondaine vieillissante de Manhattan déménage dans un petit appartement parisien avec son fils et son chat.

Ce qu’on en pense

Un film qui vaut le détour uniquement pour la performance de Michelle Pfeiffer, magistrale en bourgeoise sarcastique fauchée.

La critique complète

5 Palm Springs

Amazon Prime Video Comédie romantique de Max Barbakow. Avec Andy Samberg et Kristin Milioti. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Coincé dans une boucle temporelle, Nyles connaît cette journée de mariage à Palm Springs par cœur… jusqu’à ce que Sarah, une demoiselle d’honneur s’y retrouve coincée avec lui.

Ce qu’on en pense

Dans la veine du Jour de la Marmotte et autres variations, Palm Springs exploite le filon de la journée à répétition. Divertissant, surtout grâce à son duo pétillant.

La critique complète