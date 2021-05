Bientôt une plaine de jeu place Constantin Meunier à Forest

La place Constantin Meunier, dans le quartier Molière, va se transformer: la Commune de Forest prévoit d’implanter une plaine de jeu dans ce qui est aujourd’hui un petit espace vert au centre d’un rond-point.

La Commune de Forest a présenté ce 17 mai aux riverains de la place Constantin Meunier le projet de revalorisation de cet espace vert. La place qui rend hommage à l’artiste surréaliste, aujourd’hui davantage une pelouse au centre d’un rond-point pavé, doit devenir une plaine de jeu.

Cette modification a été pensée suite à un sondage réalisé en mars 2020 dans ce quartier entre avenue Molière et rue Vanderkindere, à la frontière avec Uccle et Ixelles. 172 personnes y ont participé. Il en ressort trois souhaits, exprimés plus ou moins à parts égales: du vert, du mobilier confortable et une aire de jeu pour les enfants. Il ressort de la même enquête que 65% des habitants sondés ont des enfants ou des petits enfants. Les avis concernant le projet sont positifs à 45% et négatifs à 27%.

3 aires distinctes

La plaine de jeu se situera au centre. Le haut sera dédié au repos, le bas mettra en valeur le platane et la statue du sculpteur. Commune de Forest

Le projet présenté ce 17 mai par visioconférence est centré sur le thème de l’arbre et de la biodiversité. Il met en valeur les platanes classés. La végétation existante est conservée. L’espace vert se décline en trois aires distinctes. Au sud, la statue de Constantin Meunier est déplacée et «magnifiée» dans une pelouse. Des bancs permettent la détente. Au centre, une zone ludique dite «intergénérationnelle» comprend banc périphérique, bac à sable, modules de jeu et parcours en bois, tables, balançoire, cabane. Elle est clôturée et on y accède par des portails sécurisant. Au nord enfin, c’est une zone dite «de calme»: des assises permettent repos ou lecture et les chemins autorisent la déambulation. L’ensemble est pourvu de «rideau végétaux» marquant la frontière avec la rue et atténuant le bruit de la circulation. Quelques places de stationnement sont supprimées pour assurer la visibilité des traversées piétonnes.

À en croire Françoise Père, échevine (PS) des Travaux publics et de la Petite enfance, la philosophie du projet répond à la déclaration de politique générale du Collège forestois. «On y défend l’idée de porter une attention particulière aux enfants et à la place qu’ils peuvent prendre dans l’espace public. Nous sommes soucieux de créer des plaines de jeu dans chaque quartier». D’où l’idée d’un «maillage» de plaines de jeu. «Nous travaillons sur ce maillage qui consiste à relier les plaines de jeu entre elles», rappelle Charles Spaepens, échevin (PS) de la Revitalisation urbaine. «La place Constantin Meunier en fait pleinement partie, comme le parc Marconi tout proche ou la place Albert, qui sera rénovée en 2022».

14 plaines de jeu

Les édiles sont d’autant plus convaincus du bien-fondé de ce maillage après les épisodes de confinement vécus durant la crise du coronavirus. « On remarque que ces espaces ludiques ont tout leur sens car, avec la crise sanitaire, ils permettent aux enfants de jouer dehors, d’en retrouver d’autres, surtout ceux qui n’ont pas de jardin», plaide Françoise Père. «C’est aussi un soulagement pour les parents. Et à Forest, nous sommes actuellement démunis par rapport à ces espaces». Forest compte aujourd’hui 14 plaines de jeu pour 56.600 habitants (1er janvier 2020), soit 8.970 habitants au km2. «Et le quartier de la place Constantin Meunier, très dense, compte de nombreux appartements».

Plus dense que la moyenne régionale, Forest compte 14 plaines de jeu, dont assez peu dans le quartier concerné, soit sa partie nord-est. Sur ce plan, la place Constantin Meunier est le petit ovale vert, à droite de la carte. Commune de Forest

Ces espaces ludiques ont tout leur sens car, avec la crise sanitaire, ils permettent aux enfants qui n’ont pas de jardin de jouer dehors. Et à Forest, nous sommes démunis en espaces de ce type.

Les riverains consultés ce 17 mai font tout de même état de certaines inquiétudes. La principale est sans doute le risque qu’entraîne une plaine de jeu pour la quiétude de ce quartier résidentiel assez chic. Les élus veulent rassurer: «Le projet prévoit ses espaces calmes», souligne Spaepens. «Et on ne fera pas table rase de l’atmosphère du quartier», promet-il en garantissant que le caractère vert de l’endroit «sera préservé». Françoise Père estime pour sa part que «l’espace public appartient à toutes les générations: il y a moyen d’y faire coexister les différentes tranches d’âges».

Exiguïté?

Quid de l’exiguïté présumée de la place pour accueillir toutes ces fonctions? Et quid notamment de cette plaine de jeu, alors que le parc Marconi se situe à un jet de pierre? «L’espace de jeu du parc Marconi est suroccupé», rétorque Alain Mugabo, échevin (Écolo) de l’Urbanisme. «Il est de surcroît davantage destiné à des enfants plus âgés» alors que l’espace ludique imaginé à Constantin Meunier se destine aux tout petits.

L’espace public appartient à toutes les générations: il y a moyen d’y faire coexister les tranches d’âges

Si l’aménagement ne nécessite pas de permis d’urbanisme, la Commune de Forest laisse 15 jours aux habitants pour faire état de leurs remarques. Celles-ci peuvent être envoyées à l’adresse 0800@forest.brussels.