Encore d’autres blessés au Standard: Leye va avoir du mal à trouver 18 joueurs pour aller à Gand

En plus des blessés de longue date, le Standard est confronté à une série de forfaits qui compliquent un peu plus la tâche de Mbaye Leye.

La liste des absents, blessés ou victimes de pépins physiques, est longue, alors Mbaye Leye a pris une feuille avec lui, au moment de préfacer l’avant-dernier match de la saison, à Gand (jeudi, 21 h). Déjà privé de Bokadi, Henkinet, Raskin, Cimirot et Bodart, il déplore d’autres forfaits. «Selim (Amallah) a mal au dos depuis l’échauffement contre Malines, dimanche. Laurent Jans aussi. Sam (Bastien) a une élongation à une cuisse et Moussa (Sissako) a mal au genou. Tous ceux-là n’iront pas à Gand. Par ailleurs, Maxime (Lestienne) est également incertain. Il ne s’est pas entraîné ce mercredi suite à des douleurs aux ischios.»

«Se montrer en vue de la saison prochaine»

Cela fait un contingent de neuf ou dix absents, selon la disponibilité du Mouscronnois. «Nous partirons à 18 à Gand, avec beaucoup de jeunes» et des moins jeunes sur lesquels il ne comptait plus forcément en cette fin de saison. Gillet, Epolo, Fai, Pavlovic, Siquet, Vanheusden, Laifis, Dussenne, Ngoy, Gavory, Shamir, Delferriere, Calut, Tapsoba, Carcela, M.A. Balikwisha, Muleka et Klauss.

Forcément, dans ce contexte, gagner ne sera pas un «must», alors que le Standard est déjà éliminé de la course à l’Europe. Mais surtout de montrer le meilleur visage possible. «J’ai dit à tous les joueurs que l’important est de montrer une bonne mentalité, qu’il y a un blason à défendre. Dans cet esprit de reconstruction dont on a déjà parlé. Ils savent que, normalement, je serai là la saison prochaine et que je travaille en fonction de ça. Tout ce que je vois maintenant me permet de confirmer ce que je pense ou changer ce que je pensais à leur sujet.»